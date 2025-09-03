Roma, Open Day Carta d’Identità Elettronica Municipi III e XII: come partecipare

A Roma si rinnova l’appuntamento con gli open day per la carta d’identità elettronica. Sabato 6 e domenica 7 settembre sono le date da segnare sul calendario per chi deve ancora munirsi del nuovo documento. Gli sportelli anagrafici dei Municipi III e XII saranno operativi, insieme ai gazebo allestiti nelle zone degli Ex Pit – i celebri Punti Informativi Turistici.
Open Day Carta d’Identità Elettronica Municipi III e XII
I romani avranno diverse opzioni tra cui scegliere: piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune ospiteranno i punti di rilascio temporanei. Inoltre, il centro di via Petroselli 52 sarà attivo anche domenica. È un’occasione da non perdere per evitare le lunghe attese abituali.
Come prenotarsi per ottenere la Carta d’Identità Elettronica
La partecipazione richiede una prenotazione, fondamentale per gestire l’affluenza e garantire a tutti l’accesso al servizio. Per registrarsi, basta collegarsi al sito ufficiale del Comune di Roma o contattare il numero messo a disposizione sui manifesti informativi sparsi in città.
Open Day Carta d’Identità Elettronica: come prepararsi al meglio
Ricordiamo che è importante presentarsi all’appuntamento con una fototessera recente e il vecchio documento di identità. Questo accelera le procedure e assicura che il tutto si svolga senza intoppi. Consigliamo di controllare bene gli orari di apertura dei vari punti per evitare disguidi.