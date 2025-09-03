MENU
CATEGORIE

Roma, Open Day Carta d’Identità Elettronica Municipi III e XII: come partecipare

Carta d'Identità Elettronica
Carta d'Identità Elettronica

A Roma si rinnova l’appuntamento con gli open day per la carta d’identità elettronica. Sabato 6 e domenica 7 settembre sono le date da segnare sul calendario per chi deve ancora munirsi del nuovo documento. Gli sportelli anagrafici dei Municipi III e XII saranno operativi, insieme ai gazebo allestiti nelle zone degli Ex Pit – i celebri Punti Informativi Turistici.

LA TUA PUBBLICITÀ QUI

Open Day Carta d’Identità Elettronica Municipi III e XII

I romani avranno diverse opzioni tra cui scegliere: piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune ospiteranno i punti di rilascio temporanei. Inoltre, il centro di via Petroselli 52 sarà attivo anche domenica. È un’occasione da non perdere per evitare le lunghe attese abituali.

LA TUA PUBBLICITÀ QUI

Come prenotarsi per ottenere la Carta d’Identità Elettronica

La partecipazione richiede una prenotazione, fondamentale per gestire l’affluenza e garantire a tutti l’accesso al servizio. Per registrarsi, basta collegarsi al sito ufficiale del Comune di Roma o contattare il numero messo a disposizione sui manifesti informativi sparsi in città.

LA TUA PUBBLICITÀ QUI

Open Day Carta d’Identità Elettronica: come prepararsi al meglio

Ricordiamo che è importante presentarsi all’appuntamento con una fototessera recente e il vecchio documento di identità. Questo accelera le procedure e assicura che il tutto si svolga senza intoppi. Consigliamo di controllare bene gli orari di apertura dei vari punti per evitare disguidi.

LA TUA PUBBLICITÀ QUI
LA TUA PUBBLICITÀ QUI
© Riproduzione riservata
 
Carta d'Identità Elettronica Municipi di Roma Open day

Condividi l'articolo su

WhatsApp
Telegram
Facebook
Linkedin
X
Pinterest
E-mail
Stampa
Scorri lateralmente questa lista
CONDIVIDI

Condividi l'articolo su

WhatsApp
Telegram
Facebook
Linkedin
X
Pinterest
E-mail
Stampa
Scorri lateralmente questa lista
I PIU' LETTI