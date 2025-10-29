Roma. Open Day Carta d’Identità Elettronica, quattro PIT aperti il 1 e 2 novembre: i dettagli

Il Comune di Roma ha annunciato un’ulteriore iniziativa per facilitare i cittadini nell’ottenimento della carta d’identità elettronica. Nei giorni di sabato 1 e domenica 2 novembre, quattro Punti Informativi Turistici (PIT) della città ospiteranno un open day straordinario dedicato al rilascio di questo documento sempre più essenziale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dove richiedere il documento

Per questo fine settimana speciale, le location prescelte sono i PIT situati in alcuni dei punti nevralgici della capitale. I cittadini potranno recarsi in piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e presso l’ufficio in via Petroselli 52. Questi uffici saranno operativi sia sabato che domenica, con orari di apertura diversificati per agevolare l’affluenza.

Orari di apertura degli uffici

Il primo novembre gli uffici rimarranno aperti dalle 8:30 alle 16:30, offrendo un’intera giornata per chi non riesce ad accedere ai servizi durante la settimana lavorativa. La domenica, invece, le attività si svolgeranno dalle 8:30 fino alle 12:30, garantendo comunque una finestra utile per completare la procedura nel weekend.

Come prenotare l’appuntamento

La partecipazione all’open day richiede una prenotazione preventiva. A partire dalle 9 del mattino del 31 ottobre sarà possibile fissare il proprio appuntamento tramite il sito ufficiale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. È cruciale assicurarsi un posto poiché le disponibilità potrebbero esaurirsi rapidamente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cosa portare all’appuntamento

Oltre alla prenotazione confermata, i cittadini dovranno presentarsi muniti di una fototessera recente e valida, una carta di pagamento elettronico per le eventuali spese e il vecchio documento d’identità nel caso di rinnovo o smarrimento precedente. Questi requisiti sono indispensabili per accelerare le operazioni di rilascio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La carta d’identità elettronica