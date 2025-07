Roma, Open Day Carta d’Identità Elettronica: un weekend di opportunità nei Municipi III e V

Un’opportunità da non perdere

Con l'arrivo di agosto, a Roma si rinnova l'appuntamento con gli open day dedicati al rilascio della carta d'identità elettronica. Questa iniziativa mira a ridurre le lunghe attese nei mesi estivi, quando la richiesta di documenti aumenta considerevolmente per via delle vacanze.

Sportelli aperti in tutta la città

Sabato 2 e domenica 3 agosto, i cittadini potranno recarsi presso gli sportelli anagrafici dei Municipi III e V. Inoltre, gli ex Punti Informativi Turistici situati in piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore e piazza Sonnino saranno operativi. Anche il punto di rilascio in via Petroselli n. 52 sarà attivo entrambe le giornate.

Orari da tenere a mente

Sarà possibile accedere agli sportelli del Municipio III, situato in via Fracchia n. 45, dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Per quanto riguarda il Municipio V, la sede di via di Torre Annunziata n. 1 accoglierà i cittadini dalle ore 8:30 alle ore 15:00.

Come prenotare

L'accesso agli open day richiede una prenotazione sul portale Agenda CIE del Ministero dell'Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/), accessibile già da venerdì 1° agosto alle ore 9:00. È indispensabile presentarsi con una fototessera, un documento d'identità valido o la denuncia di smarrimento, oltre alla conferma della prenotazione.

