Roma. Operazione antidroga: 8 arresti a Torre Angela, coinvolti i clan Casamonica e Spada

Si è conclusa con l’arresto di 8 persone l’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Roma e dal VI Distretto Casilino, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Roma. L’indagine, che ha preso avvio tra il 2019 e il 2020, durante il periodo delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, ha portato alla luce un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Torre Angela, nel quadrante est della Capitale.

Secondo gli inquirenti, il gruppo criminale sarebbe legato ai noti clan Casamonica e Spada. Sei degli arrestati sono stati posti in custodia cautelare in carcere, mentre per altri due, considerati pusher, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le investigazioni hanno permesso di ricostruire con precisione i ruoli degli associati all’interno dell’organizzazione, che operava principalmente nei pressi di un bar della borgata e in un’abitazione utilizzata come base operativa per lo stoccaggio e il confezionamento della droga.

Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, il traffico di stupefacenti, composto principalmente da cocaina, hashish e marijuana, non si era interrotto, continuando a rifornire la zona di Torre Angela. Nel corso delle investigazioni, oltre a diversi sequestri di droga, sono stati effettuati cinque arresti in flagranza e comminate numerose sanzioni amministrative.

Durante le perquisizioni effettuate questa notte, gli agenti hanno trovato circa 40 dosi di stupefacenti (hashish, marijuana e cocaina) all’interno dell’abitazione di una delle donne arrestate. Oltre alle sostanze, è stato rinvenuto anche il materiale per il confezionamento della droga. La donna, già destinataria della misura di custodia cautelare, è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione rappresenta un duro colpo per il traffico di droga nella Capitale e dimostra ancora una volta il radicamento dei clan Casamonica e Spada nel tessuto criminale della città. Le forze dell’ordine, grazie ad una complessa attività investigativa, sono riuscite a disarticolare una delle principali reti di spaccio attive nel territorio di Torre Angela, restituendo maggiore sicurezza alla comunità locale.