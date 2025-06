Roma, ospite in casa di un’amica, abusa per 4 anni del fratello adolescente

Era il 2020 quando un uomo trentenne di Roma iniziò a vivere come ospite nella casa di un’amica. La sua permanenza sembrava normale all’apparenza, ma nascondeva un oscuro segreto. Secondo le indagini della polizia italiana, l’uomo avrebbe abusato sessualmente del fratello adolescente della sua amica per ben quattro anni. Un incubo durato fin troppo a lungo per il giovane, che oggi ha quattordici anni.

La scoperta del dramma

I sospetti iniziarono a prendere forma solo recentemente quando i genitori del ragazzo notarono cambiamenti nel comportamento del figlio. Preoccupati, decisero di controllare le sue conversazioni su WhatsApp. Fu allora che emerse la verità: il ragazzo aveva confidato a un compagno di scuola le ripetute violenze subite tra le mura domestiche. Questo scoprì che l'amico della sorella non era solo un ospite indesiderato ma anche il suo aguzzino.

Un controllo ossessivo e tecnologico

Oltre agli abusi fisici, il trentenne aveva messo in atto un piano di controllo psicologico estremamente sofisticato: tramite un virus trojan installato sui dispositivi elettronici del ragazzo, monitorava ogni suo movimento e si assicurava che non svelasse nulla ai suoi amici. Questo tipo di sorveglianza è ormai una realtà sempre più diffusa nei casi di abuso.

L’intervento delle autorità

Dopo aver scoperto le conversazioni inquietanti su WhatsApp, i genitori decisero di agire prontamente portando tutto alla polizia. La procura di Roma emise rapidamente un mandato di custodia cautelare, collaborando con l'Interpol per rintracciare il fuggitivo che si era trasferito in Canada nel 2025 per motivi lavorativi. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno eseguito l'arresto nel paese nordamericano.

Questo caso mette in luce quanto possano essere devastanti gli effetti degli abusi prolungati e del controllo psicologico. L'arresto del colpevole rappresenta solo il primo passo verso la giustizia per la giovane vittima e la sua famiglia. La speranza è che episodi simili non abbiano più occasione di verificarsi grazie a una maggiore consapevolezza e tempestività nell'intervento da parte delle autorità competenti.

