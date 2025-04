Roma. Ostia, il mare si allunga: stagione balneare fino al 30 ottobre

Dal 1° maggio al 30 ottobre. Quest’anno Ostia si prepara a una stagione balneare più lunga, con un’estensione che rompe il consueto calendario e si adatta a un clima che cambia, ma anche a un’economia locale che cerca stabilità. La memoria approvata dalla Giunta di Roma Capitale non è solo un atto amministrativo: è un passaggio chiave in una fase di transizione delicata, dove spiagge, concessioni, servizi e diritti devono trovare un equilibrio che negli anni si è fatto sempre più difficile da tenere.

Ostia non è solo la spiaggia dei romani. È un sistema complesso, fatto di imprese, lavoratori stagionali, frequentatori abituali, turismo pendolare e una pressione costante sul territorio. Prolungare la stagione significa – in concreto – più lavoro, più servizi, più tempo per vivere il mare. Ma anche un impegno maggiore da parte delle istituzioni, chiamate a gestire un periodo più esteso, con tutte le criticità che comporta.

Concessioni, gare e il peso dei ricorsi

Al centro del dibattito rimane la questione delle concessioni demaniali. Sono 31 gli stabilimenti e 9 le spiagge libere con servizi oggetto di gara, per un totale di oltre 150 offerte già ricevute. La Commissione sta esaminando le proposte e, nelle prossime settimane, si attenderà l’aggiudicazione definitiva. Nel frattempo, per evitare vuoti di gestione, gli attuali concessionari potranno continuare ad operare, a patto di fare richiesta formale. Una soluzione tampone, certo, ma necessaria. Perché l’estate – dal punto di vista logistico – comincia molto prima del primo tuffo.

Serve organizzazione, chiarezza nei ruoli e una catena decisionale che non si blocchi di fronte alla burocrazia o ai ricorsi. Proprio questi ultimi causati hanno rallentamenti negli scorsi mesi, con uno stop momentaneo dovuto ai ricorsi al Tar, poi sbloccato da una pronuncia favorevole del Consiglio di Stato.

Il rilancio passa dal coordinamento e dalla trasparenza

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha scelto parole nette: “Ostia è una risorsa strategica per Roma, vogliamo renderla più accessibile, trasparente e attrattiva”. Dichiarazioni che sottendono anche un cambio di passo: dal passato recente segnato da opacità e contenziosi, a una nuova fase in cui i servizi balneari si intendono come parte del bene comune, con regole chiare e condizioni eque per tutti.

In questa direzione si muove anche l’intervento dell’Assessore Tobia Zevi, che ha incontrato sindacati e operatori del settore per affrontare un altro nodo cruciale: la tutela dei lavoratori stagionali, spesso dimenticati nei tavoli tecnici, ma centrale per la riuscita della stagione. Il tavolo con la Regione per un piano strutturato di rilancio non è solo una promessa, ma una necessità di sistema, che riguarda anche la gestione dell’erosione costiera, la messa in sicurezza degli arenili e la qualità dei servizi offerti.

Ostia e il suo futuro: non solo balneazione

Allungare la stagione non è solo una questione turistica, ma una riflessione più ampia su come il mare di Roma può essere vissuto, protetto e valorizzato. La scommessa sta nel trasformare Ostia in un vero spazio pubblico permanente, non solo estivo. Con spiagge accessibili, ma anche infrastrutture all’altezza, trasporti efficienti, e un’economia del mare che non viva di rendite, ma di progetti.

Il prolungamento fino al 30 ottobre potrebbe diventare un modello, se accompagnato da una gestione trasparente delle concessioni, da investimenti mirati e da una visione chiara. Per ora, ciò che parte il 1° maggio è più di una stagione: è un test sulla capacità della Capitale di coniugare sviluppo e regole, mare e città, diritti e impresa. Il calendario è già fissato, il tempo adesso è tutto da costruire.

*Foto: Sindacato Italiano Balneari

