Roma, Ostia inizia l’estate tra entusiasmo e critiche: “Promettiamo miglioramenti”

Con il primo sole e il ponte del primo maggio, Ostia, la celebre località balneare ai confini della capitale, ha dato il via alla stagione estiva. Il mare, il sole e la movida serale hanno fatto sì che in pochi giorni Ostia diventasse il “posto dove essere” per i romani e non solo.

L’entusiasmo contagioso delle prime giornate di sole

Mentre l’inverno lasciava il posto alla primavera, le spiagge di Ostia si sono subito riempite. Da giovedì scorso, segnali di ‘tutto esaurito’ erano la norma più che l’eccezione. Oggi e domani non sembrano essere differenti, con previsioni di ‘pieno’ totali sugli arenili.

I gestori degli stabilimenti balneari, inclusi quelli con la concessione formalmente scaduta, non hanno perso tempo nell’aprire le piscine e le cabine, pronti ad accogliere l’invasione dei bagnanti.

Le critiche: mancano i servizi

Ma non tutto è oro quel che luccica. Mentre l’entusiasmo per l’inizio della stagione balneare si diffonde, aumentano anche le critiche. Sporcizia sull’arenile, e l’assenza di bagnini all’orizzonte fanno pensare più ad un inizio di stagione precipitoso che ad una partenza pianificata e organizzata.

Le lamentele dei frequentatori si fanno sempre più pressanti, richiedendo un’attenzione maggiore alla pulizia e alla sicurezza, elementi meno glamour della vita da spiaggia ma fondamentali per una buona esperienza balneare.

La risposta dei gestori: “miglioreremo presto”

Di fronte a queste critiche, la risposta dei gestori degli stabilimenti non si è fatta attendere: “Miglioreremo presto”. Una promessa che speriamo sia mantenuta per garantire ai bagnanti un’estate spensierata e godibile come la voglia di mare richiede.

© Riproduzione riservata