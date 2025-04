Roma. Ostia, Piazza Gasparri: blitz dei Carabinieri nel cuore del “fortino”, arrestati tre pregiudicati per droga e armi

Nel quadrante litoraneo di Roma, Ostia resta una zona dal profilo ambivalente. Da un lato la vocazione turistica, i lidi e la rinnovata vitalità commerciale; dall’altro, un substrato criminale che persiste, ben radicato in determinati contesti urbani. Tra questi, via Marino Fasan è da anni sotto osservazione degli investigatori. Una strada che non è solo toponomastica, ma punto nevralgico di un sistema di controllo para-familiare, retaggio di una lunga tradizione di criminalità organizzata a carattere autoctono.

Proprio lì, i Carabinieri della Stazione di Roma Ostia, con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno fatto scattare un’operazione che non è passata inosservata. Tre persone – due uomini di 49 e 53 anni, e una donna di 48 – sono state arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Tutti e tre già noti alle forze dell’ordine, nome e volto noti nella mappatura degli ambienti malavitosi romani.

Il “fortino” e la logica della sorveglianza

L’abitazione, al civico di via Marino Fasan, è nota agli inquirenti come una sorta di roccaforte logistica: un appartamento all’interno di una palazzina completamente cieca da sistemi di videosorveglianza. Non telecamere occasionali, ma un vero e proprio impianto di controllo perimetrale, dotato anche di spioncini elettronici con monitor all’interno della casa. L’obiettivo era chiaro: monitorare ogni movimento, soprattutto quello delle forze dell’ordine.

L’irruzione dei militari ha consentito di rinvenire 174 grammi di crack già suddivisi per la vendita al dettaglio, insieme a 6.000 euro in contanti, somma ritenuta frutto delle attività illecite. Ma il dato che ha colpito maggiormente è stata la presenza di un fucile a canne mozze, risultato rubato, e una pistola a tamburo priva di matricola. Elementi che spostano l’indagine su un piano più ampio, dove la gestione dello spazio non si limita al commercio, ma implica la capacità di difendere e intimidire.

Una criminalità in trasformazione

L’arresto è stato formalizzato dopo l’intervento del Tribunale di Roma a Piazzale Clodio, che ha convalidato il fermo. I tre sono stati trasferiti in carcere dopo il rito abbreviato. Tuttavia, come impone il principio di garanzia, gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva. Oltre l’episodio in sé, l’operazione getta una luce su un fenomeno più ampio: la capacità adattiva di alcune strutture criminali nel mantenere controllo territoriale, logistica e strumenti di autodifesa anche in ambiti dove l’azione delle istituzioni è stata costante e visibile. Ostia, in particolare, è stata al centro di importanti inchieste negli ultimi dieci anni – dall’operazione “Nuova Alba” agli arresti del clan Spada – che hanno ridisegnato gli equilibri criminali locali, senza però estinguerli del tutto.

Ostia, il delicato equilibrio tra legalità e radicamento criminale

L’operazione condotta dai Carabinieri è solo l’ultimo segnale di una tensione ancora viva tra le forze dello Stato e le realtà criminali che, pur sotto pressione, continuano a operare. In queste sacche di resistenza illegale, la capacità di mantenere la “presa” sul territorio passa attraverso dinamiche che non sono solo economiche, ma anche culturali e sociali: il controllo della piazza di spaccio diventa presidio di potere, la presenza delle armi deterrente simbolico, le videocamere un’estensione visibile del dominio.

E se le modalità operative delle forze dell’ordine si affinano, anche i sistemi criminali si evolvono, ricorrendo a tecnologie e strategie sempre più sofisticate. È su questo piano che si giocherà la prossima fase del contrasto: non solo repressione, ma una lettura complessa del fenomeno che tiene conto delle radici profonde e del contesto che lo alimenta.

