Roma, Ostia punta sulla cultura per l’estate 2025: spiagge e eventi per rilanciarsi

Pensate agli immensi paesaggi del Kansas e del Nebraska, incorniciati da infinite strade rettilinee, proprio come quelle scelte da Bruce Springsteen per lo spot del Super Bowl del 2021. Beh, pensate ora a un contesto ben diverso, a un lembo di mare incastonato nel cuore della romanità. Ecco, qui si colloca l’ambizioso progetto di Roberto Gualtieri per l’estate 2025 a Ostia, la frazione marina di Roma.

Il piano prevede un rilancio dell’offerta turistica e culturale del Decimo Municipio, con contorno di spiagge libere attrezzate e un fitto calendario di appuntamenti spalmati tra giugno e settembre. E allora, da semplice borgo di pescatori, Ostia si erge a protagonista dell’estate capitolina, pronta a respingere le sfide di enti e rivale nella serrata competizione intra-regionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Anche perché, il prossimo weekend sarà occasione per un primo test. Infatti, la giornata della domenica sarà dedicata a ‘Città studio’: 50 eventi culturali, suddivisi in cinque punti del Lido, che animeranno l’intera giornata, dalla mattinata fino alla sera. Tra spettacoli di danza, lezioni, laboratori creativi e letture per i più piccoli, l’offerta sarà ricca e variegata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le tematiche toccheranno i più svariati campi del sapere, dalla Storia alla Tecnologia, dal Cinema al Design. Un’imperdibile occasione d’incontro non solo con la cultura, ma anche con la prevenzione e la nutrizione. Istituzioni pubbliche e private collaborano per rendere possibile tutta questa effervescenza di conoscenze, affiancate dalle Università e a enti come le Biblioteche e le accademie private come la Naba. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un impegno che il Comune ha deciso di assumere, per garantire un’estate ricca, ma anche per occuparsi delle spiagge libere. Spesso soggette ad erosione e a disimpegni da parte dei privati, le spiagge di Ostia Ponente finiscono ora sotto l’occhio ben più attento dell’amministrazione capitolina, che vuole farle diventare un modello.



Almeno mezzo milione di euro verrà investito in questa operazione riqualificazione, come ha annunciato l’Assessore al Patrimonio, Tobia Zevi. Il progetto è di ampia portata e continua fino a settembre, quando culminerà con un tributo al regista Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dalla sua scomparsa.

L’estate a Ostia si presenta ricca e appetibile. Un ricco cartellone arricchito dal Punta Sacra Film Fest, che porterà a luglia i volti noti del cinema e della letteratura italiana. Anche le spiagge di Fiumicino e Fregene si preparano a una movida ricca di eventi e occasioni di svago, con l’impegno di rispettare gli spazi e il silenzio degli abitanti. L’estate 2025 promette di essere, insomma, un’estate all’insegna della cultura e del rigeneramento. Ostia sta cambiando, e sta già migliorando.

© Riproduzione riservata