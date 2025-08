Roma. Ostia, tre turiste salvate dall’annegamento da un bagnino di Zètema

Un pomeriggio di pericolo a Ostia

Una giornata che sembrava destinata a scorrere tranquillamente sotto il sole estivo si è improvvisamente trasformata in un incubo per tre giovani turiste sulla spiaggia libera di Ostia Ponente. Il mare era mosso e le onde più alte del previsto hanno colto di sorpresa le ragazze, tutte intorno ai vent’anni e in vacanza nella storica località marittima.

Erano circa le 15:00 di domenica 3 agosto quando la situazione è diventata critica. Le ragazze si erano avventurate tra le onde nonostante il tempo incerto, forse attratte dal fascino irresistibile del mare agitato. Tuttavia, quello che doveva essere un tuffo spensierato si è rapidamente trasformato in una trappola mortale. In balia delle correnti, sono state spinte pericolosamente verso gli scogli.

Il salvataggio provvidenziale

A intervenire prontamente è stato un bagnino con una lunga carriera alle spalle, che lavora per Zètema, la società che gestisce le spiagge libere di Ostia sotto l’egida del Comune di Roma. Non appena ha notato il pericolo imminente, non ha esitato un istante.

Con una combinazione di esperienza e prontezza di riflessi, l'assistente bagnanti ha affrontato il mare agitato, riuscendo a raggiungere le giovani e a riportarle in salvo sulla riva. La sua azione tempestiva ha evitato una tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Sicurezza sulle spiagge

Questa vicenda riaccende ancora una volta i riflettori sulla sicurezza delle spiagge libere della zona. A Castelporziano, non lontano da dove si è svolto il salvataggio eroico, la presenza degli addetti al salvataggio è ancora insufficiente secondo molti residenti e visitatori abituali. Una situazione che richiede interventi mirati per garantire che simili episodi vengano prevenuti piuttosto che affrontati all'ultimo minuto.

L'eroismo del soccorritore di Zètema mette in luce l'importanza vitale della presenza dei bagnini lungo i tratti costieri frequentati da turisti e cittadini locali. L'incidente fortunatamente conclusosi senza conseguenze gravi serve come monito a non sottovalutare mai la forza della natura.

