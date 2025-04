Roma, Ostia volta pagina: giovani imprenditori alla guida delle spiagge libere

Un respiro di novità con i giovani imprenditori

Il vento del cambiamento soffia sulle spiagge di Ostia, trasformando un tratto del litorale romano in un modello di inclusione e partecipazione giovanile. Sei lotti di spiagge libere sono stati affidati a un gruppo di dinamici imprenditori, tutti al di sotto dei 35 anni, portando una ventata di freschezza e nuove idee. Questa iniziativa ha segnato un significativo passo avanti nella gestione delle spiagge, che vedranno sorgere non solo i tanto attesi chioschi e bar, ma anche ristoranti e spazi per eventi culturali.

Procedure e assegnazioni: una gara per il futuro

Dopo un’attenta procedura di bando, iniziata a febbraio dal dipartimento Patrimonio del Comune, il 24 aprile scorso si è ufficialmente concluso il processo di assegnazione. Le imprese selezionate gestiranno la manutenzione del litorale, inclusi servizi di pulizia, bagnini e noleggio ombrelloni, con una promessa di un nuovo standard di qualità e attenzione al dettaglio. “Ostia volta pagina e lo fa con i giovani”, ha orgogliosamente dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, esprimendo grande fiducia nel futuro del litorale.

Zètema e i lotti non assegnati: una gestione ‘in house’

Tuttavia, non tutto si è risolto in una competitiva assegnazione. Tre lotti, situati nella zona di Ostia Ponente, non hanno ricevuto offerte e saranno quindi gestiti da Zètema, la società in house del Comune. Nonostante l’assenza di nuovi protagonisti, Zetema garantirà comunque la stessa attenzione ai servizi fondamentali come quelli di salvataggio e pulizia, assicurando che anche queste aree possano partecipare al rinnovo del litorale.

Il futuro delle spiagge libere: progetti e visioni

Fra i nomi degli imprenditori coinvolti, figurano diversi volti noti e nuove leve: Sheila Becattini, alla guida della Spiaggia Rosa e Sabbia, porta con sé l’esperienza della gestione di una spiaggia libera negli scorsi anni. La Spiaggia Verde è stata assegnata alla “Roshotels srl”, con un background nell’ospitalità grazie all’Ostia Antica Park Hotel. Innovative visioni sono offerte dalla “To Be Ship srl” e dalla “Aurora Beach srl”, mentre le cooperative ponderano su progetti di sostenibilità e coinvolgimento comunitario.

Crescita e rinascita: Ostia ispirata dai giovani

L’Assessore al Patrimonio Tobia Zevi ha salutato con entusiasmo la numerosa partecipazione al bando che, tra le candidature ricevute, ha contato ben 54 società. Il piano del Comune si articola in due fasi: la prima riguarda le concessioni balneari più strutturate, mentre la seconda, più visionaria, abbraccia la sostenibilità ambientale e l’inclusività. Ci aspettiamo che queste spiagge libere, arricchite da aree per bambini e animali, diventino un simbolo tangibile di rigenerazione urbana e coinvolgimento sociale. È una nuova stagione per Ostia, illuminata da idee brillanti e giovani determinati a fare la differenza.

