Roma. Pantheon, ingresso a 5 euro: firmato accordo tra Mic e Vicariato

In Italia sono circa 75 i luoghi di culto con ingresso a pagamento. La questione dell’accesso a pagamento nelle chiese di interesse artistico è un tema complesso sempre aperto nel dibattito in cui entrano diverse voci tra cui lo Stato e la Chiesa.

All’inizio del VII secolo, il Pantheon, tempio della Roma antica dedicato a tutte le divinità, venne donato dall’imperatore Foca al papa Bonifacio IV e fu convertito in basilica cristiana, chiamata Santa Maria della Rotonda o Santa Maria ad Martyres. Fino a ieri l’accesso nella basilica di Santa Maria ad Martyres era gratuito.

Ora al Pantheon si accederà pagando un biglietto di ingresso di 5 euro ma diverse categorie potranno comunque accedere gratuitamente. Il 70 % del ricavato andrà al ministero della Cultura, il 30 % alla diocesi di Roma.

E’ la nuova convezione sul Regolamento d’uso della basilica di Santa Maria ad Martyres, meglio conosciuta come Pantheon. A sottoscrivere l’accordo, il Ministero della Cultura (MiC), rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale Musei e dal Direttore della Direzione Musei statali città di Roma, e il Capitolo della basilica di Santa Maria ad Martyres. L’accesso ai fedeli per la partecipazione alle attività religiose e di culto sarà totalmente libero.

“A Roma in nessuna chiesa si paga l’ingresso”

“A Roma c`è una prassi secondo la quale in nessuna chiesa si paga un biglietto di ingresso, con la quale mi trovo d’accordo, ma mi rendo conto che questo del Pantheon è un caso particolare”, ha commentato l’arciprete della basilica di Santa Maria ad Martyres, mons. Daniele Micheletti. “Si era iniziato a parlare dell’introduzione di un biglietto già diversi anni fa, quando era ministro della Cultura Dario Franceschini e il cardinale vicario era Agostino Vallini”, ha aggiunto.

Al Ministero il 70%

“Per il Capitolo è importante che sia regolamentato l’accesso dei visitatori, poiché il Pantheon è uno dei monumenti più visitati della città. Inoltre, lo Stato ha la responsabilità del monumento, per cui ha a suo carico tutte le ingenti spese e non si poteva rimanere insensibili alle richieste del ministero”, ha concluso mons. Micheletti in merito alla decisione di destinare il 70% al ministero.

Alla Diocesi il 30%

Una parte del ricavato del biglietto, il 30%, andrà alla diocesi di Roma, “che lo utilizzerà per iniziative caritative e culturali e per attività di manutenzione, conservazione e restauro di chiese di proprietà statale nel territorio diocesano”, dice ancora l’accordo.

