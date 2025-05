Roma, Papa Leone XIV al fianco dei bisognosi: consegnati croissant ai senzatetto

Il Pontificato di Papa Leone XIV ha preso il via con una scelta dal forte contenuto pratico: la distribuzione di più di 5.000 croissant a persone senza fissa dimora nella città di Roma. L’iniziativa è stata organizzata insieme all’associazione Amitié France Italie, da anni attiva in progetti di solidarietà tra Francia e Italia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L'azione ha interessato diverse aree urbane della Capitale, ed è stata pensata non solo per fornire un sostegno immediato, ma anche per attirare l'attenzione sull'emergenza sociale rappresentata dalle condizioni di vita di migliaia di cittadini che vivono in strada.

Il Papa ha scelto di accompagnare la distribuzione con un messaggio in cui ha parlato di relazione e vicinanza, evitando il lessico della carità tradizionale. L'idea è quella di indicare fin da subito la volontà di mantenere un legame costante con chi vive situazioni di disagio estremo. Non si tratta di una donazione occasionale, ma di una scelta programmatica: porre attenzione a chi spesso resta escluso da qualsiasi forma di supporto, anche istituzionale.

Fin dai primi momenti, Leone XIV sembra voler imprimere al proprio Pontificato un’impronta operativa. Ha posto al centro la povertà urbana e ha indicato con questo primo gesto la necessità di politiche inclusive e di un approccio non retorico alle questioni sociali. La distribuzione di croissant non è stata presentata come un evento simbolico, ma come un modo semplice per iniziare a fare, senza l’intermediazione di cerimonie o discorsi ufficiali.

