Roma, parcheggia sulle strisce pedonali e poi investe la vigilessa: è caccia all’uomo

Nella Capitale scene di ordinaria follia e un punto di svolta nel normale flusso della giornata si è trasformato in un’esperienza drammatica per una vigilessa della polizia locale.

Sul luogo dell’aggressione

Il martedì pomeriggio nella frenetica via Aversa, dove incrocia via Maddalloni nel quartiere Prenestino, un automobilista ha parcheggiato il suo veicolo sulle strisce pedonali. Un comportamento così audace non poteva passare inosservato, specialmente non agli occhi di un vigile on duty, pronto a eseguire i controlli ordinari alla viabilità. Ma ciò che avrebbe dovuto essere una sanzione di routine si è trasformato in una scena di puro orrore.

L’assalto alla vigilessa

L’agente si è avvicinato per procedere con la sanzione, quando l’automobilista ha rapidamente cambiato idea e selezionato una tattica di fuga più audace. Invece di accettare la sanzione, ha aggredito l’agente verbalmente e, subito dopo, ha accelerato all’improvviso, investendo la vigilessa e fuggendo a tutta velocità. Il pirata della strada aveva iniziato la sua fuga.

Soccorso e ricerche

La collega della vigilessa, anch’essa sulla strada quella maledetta giornata, ha reagito rapidamente all’incidente. Nonostante il tentativo di inseguire il fuggiasco infruttuoso, hanno avuto il coraggio e la presenza di spirito di soccorrere immediatamente la collega ferita e di coordinare il suo trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni.

La ricerca dell’uomo è immediatamente scattata e l’indagine è dunque ancora in corso, con i punti focali nei quartieri Prenestino, Casilino e Torre Angela.

