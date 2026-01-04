Roma, paura al Mercato Esquilino: 37enne ruba una mannaia dal banco macelleria e fugge in strada

Momenti di forte tensione ieri mattina al Mercato Esquilino, uno dei luoghi più frequentati del rione, dove un uomo si è impossessato di una grossa mannaia sottraendola da un banco macelleria mentre il titolare stava servendo i clienti. Dopo aver spintonato con violenza il commerciante, il 37enne è uscito a piedi con l’arma in pugno, dirigendosi verso via Principe Amedeo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I clienti presenti hanno assistito alla scena con apprensione, mentre lungo via Principe Amedeo passanti e residenti si sono trovati davanti un uomo armato in pieno giorno, temendo per la propria incolumità.

La situazione è rientrata solo con l’intervento immediato dei Carabinieri, una pattuglia della Stazione Roma Piazza Dante, in transito proprio in quell’istante lo ha notato e bloccato in pochi istanti, recuperando l’arma. L’uomo, cittadino libico senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di rapina. Nessuno è rimasto ferito. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Mercato Esquilino, la mannaia sottratta al banco macelleria e la fuga in via Principe Amedeo

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe agito all’improvviso: si è avvicinato al banco, ha spinto il titolare impegnato con la clientela e ha afferrato la mannaia, descritta come lunga circa 50 centimetri, per poi allontanarsi rapidamente all’esterno del mercato. La scena, avvenuta in un contesto affollato e quotidiano, ha creato timore fra i presenti, soprattutto per la pericolosità dell’oggetto brandito in strada. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Mercato Esquilino, l’intervento immediato dei Carabinieri e il recupero dell’arma

Determinante il passaggio della pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante: i militari hanno notato l’uomo mentre percorreva via Principe Amedeo e lo hanno fermato senza attendere rinforzi, evitando che la situazione degenerasse. L’arma è stata recuperata sul posto, elemento fondamentale per la contestazione dell’accusa e per la messa in sicurezza dell’area. L’arresto è scattato per rapina.

Mercato Esquilino, motivazioni al vaglio e ricadute sulla sicurezza percepita

Ora gli accertamenti puntano a chiarire ogni passaggio: dal motivo del gesto alla dinamica esatta dell’aggressione, fino alle eventuali responsabilità collegate. Il profilo dell’arrestato – 37enne libico, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine – riporta l’attenzione su una criticità ricorrente nelle aree ad alta densità: la gestione dei soggetti fragili o irregolari che gravitano vicino a stazioni, mercati e snodi turistici.

Mercato Esquilino, reazioni dei commercianti e richiesta di presidio costante

Fra i banchi, la sensazione che resta è quella di un episodio rapido ma capace di lasciare il segno. Chi lavora ogni giorno nel mercato chiede controlli costanti e una presenza visibile, specie nelle ore del mattino, quando l’affluenza cresce e l’equilibrio di un luogo pubblico dipende anche dalla prevenzione. In questo caso, la prontezza dell’intervento ha impedito conseguenze peggiori: il fatto che non ci siano feriti è l’unico dato davvero rassicurante, dentro una vicenda che poteva trasformarsi in tragedia in pochi secondi.