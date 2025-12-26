Roma, paura su un bus Atac: uomo armato di coltello e pistola scenica arrestato dai Carabinieri

Una corsa ordinaria su un autobus di linea Atac si è trasformata in un momento di forte tensione: un uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, avrebbe spaventato i passeggeri mostrando un coltello e una pistola. L’intervento dei militari, scattato dopo la segnalazione, si è concluso con l’arresto in flagranza di un 51enne originario della Repubblica Ceca, residente a Roma, gravemente indiziato di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Roma, paura su un bus Atac: l’allarme dei passeggeri e l’intervento in via Anagnina

A far scattare l'azione operativa sono state le richieste di aiuto arrivate per la presenza dell'uomo a bordo del mezzo pubblico. I Carabinieri della Tenenza di Ciampino, appartenenti alla Compagnia di Castel Gandolfo, hanno intercettato l'autobus segnalato in via Anagnina, uno degli assi di scorrimento più frequentati che collegano Roma con l'area dei Castelli Romani e con la cintura sud-est della Capitale.

Una volta sul posto, i militari hanno avviato il tentativo di interlocuzione per riportare la situazione sotto controllo e garantire la sicurezza dei viaggiatori, in un contesto che, secondo la prima ricostruzione, era già segnato da paura e concitazione.

Roma, paura su un bus Atac: la ricostruzione dei Carabinieri e lo stato di alterazione

Secondo quanto comunicato dall'Arma, l'uomo si trovava in un forte stato di alterazione, determinato dall'abuso di alcool. Un elemento che, nella valutazione operativa, aumenta il livello di imprevedibilità e impone interventi rapidi, proporzionati e orientati a prevenire conseguenze per passeggeri e personale.

Durante le fasi di contatto, il 51enne avrebbe prima simulato l’estrazione di un’arma dalla giacca, gesto che ha contribuito ad alzare la soglia di rischio percepita. Subito dopo, sempre secondo la ricostruzione dei militari, si sarebbe scagliato contro gli stessi Carabinieri, facendo scattare le procedure di contenimento.

Roma, paura su un bus Atac: coltello a serramanico e replica di Glock senza tappo rosso

L’uomo è stato bloccato e messo in sicurezza senza conseguenze. Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza hanno portato al rinvenimento, nella sua disponibilità, di un coltello a serramanico e di una pistola scenica modello Glock priva di tappo rosso, dettaglio che, in contesti pubblici come un autobus, può amplificare il timore di chi assiste e generare reazioni a catena.

Il caso riporta al centro dell'attenzione un tema noto a chi viaggia ogni giorno sui mezzi: la vulnerabilità degli spazi di trasporto collettivo, dove la rapidità di intervento delle forze dell'ordine diventa decisiva per evitare escalation e proteggere l'incolumità dei presenti.

Roma, paura su un bus Atac: arresto convalidato e presunzione di innocenza

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, i Carabinieri della Tenenza di Ciampino hanno proceduto all’arresto in flagranza. L’uomo è stato poi accompagnato presso le aule del Tribunale di Roma, dove il giudice ha convalidato l’arresto.

Come previsto, si tratta di una fase iniziale del procedimento: vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile. Resta, intanto, il segnale operativo di un intervento mirato che ha interrotto una condotta ritenuta pericolosa su un mezzo pubblico, ripristinando condizioni di sicurezza per passeggeri e servizio.