Roma, paziente 43enne tenta di soffocare compagno di stanza all’ospedale Sant’Andrea

Roma, corsie sotto pressione e intervento immediato delle forze dell'ordine: nella tarda serata di sabato 27 dicembre 2025, un paziente di 43 anni, cittadino indiano ricoverato in gastroenterologia all'ospedale Sant'Andrea, avrebbe aggredito il compagno di stanza, un romano di 84 anni, colpendolo e tentando di soffocarlo mentre era nel letto. A interrompere l'azione sono stati i sanitari, accorsi dopo aver udito rumori e richieste d'aiuto provenire dalla camera.

Sant’Andrea, tentato omicidio in reparto: la ricostruzione dei Carabinieri

Secondo quanto riferito, l'aggressione sarebbe scoppiata all'improvviso e per cause ancora da chiarire. Il personale sanitario è intervenuto per primo, evitando conseguenze peggiori e mettendo in sicurezza la vittima fino all'arrivo dei Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone, chiamati a contenere una situazione che nel frattempo avrebbe coinvolto anche i familiari dell'anziano.

Tentato omicidio al Sant’Andrea e resistenza: l’arresto e le accuse contestate

All’arrivo dei militari, il 43enne avrebbe opposto resistenza con spintoni e aggressioni, nel tentativo di sottrarsi all’arresto: due Carabinieri sono rimasti feriti e sono stati medicati nello stesso ospedale. L’uomo è stato poi bloccato e trasferito nel carcere di Regina Coeli; dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Sicurezza negli ospedali: cosa cambia dopo un episodio al Sant’Andrea

L'episodio riporta al centro un tema che riguarda l'intero sistema sanitario: la protezione di pazienti e operatori in contesti già complessi, dove l'imprevedibilità di alcuni comportamenti può trasformare una corsia in un luogo di rischio.

Le indagini dovranno chiarire cosa abbia innescato l’aggressione e quali elementi clinici o ambientali possano aver inciso, mentre sul piano istituzionale resta l’esigenza di procedure di prevenzione e gestione rapida delle emergenze, a tutela del personale e dei degenti.