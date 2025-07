La fine di un’era

Il bar Pascucci è stato un locale storico di Roma situato in via di Torre Argentina 20, che il 10 luglio 2025 ha abbassato le serrande per l'ultima volta, lasciando un vuoto nel cuore della città eterna. In un'epoca in cui le catene internazionali e i fast food spopolano, Pascucci rappresentava uno degli ultimi baluardi della tradizione.

Simbolo di resistenza alle mode

Nel corso degli anni, Pascucci era diventato più di un semplice bar; era un simbolo. Le sue pareti avevano assistito all'evoluzione del gusto cittadino, mantenendo però intatta l'autenticità che lo aveva sempre contraddistinto. Lontano dall'essere una semplice caffetteria, i clienti vi trovavano un ambiente familiare, dove i frullati erano diventati celebri tanto quanto il profumo del caffè appena macinato. Frullatori Bar Pascucci

Reazioni della comunità

La notizia della chiusura ha lasciato molti romani con l'amaro in bocca. Frequentatori abituali e passanti occasionali hanno espresso il loro dispiacere attraverso testimonianze sui social network e nei quotidiani locali. "Era come entrare in casa ogni volta", ha commentato una cliente affezionata. Pascucci non era solo un punto d'incontro per una pausa caffè: era un luogo dove si intrecciavano storie e si creavano ricordi.

L’eredità di Pascucci

Anche se le luci del bar si sono spente, l'eredità lasciata da Pascucci continua a vivere nei racconti di chi lo ha frequentato. La sua chiusura segna la fine di un'epoca fatta di tradizioni culinarie e culturali che resistono alle sfide del tempo. Mentre Roma prosegue nella sua trasformazione urbana, il ricordo di questo storico locale rimarrà impresso nella memoria collettiva come simbolo di autenticità e resistenza.

© Riproduzione riservata