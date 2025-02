Roma. Pericolosità delle strade per i pedoni, la tragedia continua: 57enne travolto e ucciso sulle strisce pedonali

Roma, la Capitale d’Italia, è una città di grande fascino e bellezza, ma anche un luogo dove la sicurezza stradale rappresenta una questione drammatica e urgente. Le strade romane sono tra le più pericolose per i pedoni, come dimostrano gli ennesimi incidenti che sembrano non finire mai. Ogni giorno, attraversare le strade della capitale è una sfida costante, in cui la vita di chi cammina viene messa a rischio da un traffico caotico, da comportamenti imprudenti e da una gestione spesso inadeguata delle infrastrutture stradali.

Solo ieri sera, 27 febbraio, una nuova tragedia ha scosso la città. In via Monte Cervialto, nel quartiere Nuovo Salario, un uomo di 57 anni è stato investito e ucciso da un’auto che poi è fuggita senza prestare soccorso. Un episodio che, purtroppo, non è isolato. La Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuta sul luogo dell’incidente, ha avviato le indagini per risalire all’automobilista responsabile di questa tragica morte. Non ha neanche accennato a rallentare la velocità, nessun tentativo di frenata. Lo ha letteralmente travolto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e poi è fuggito. Dalle 21 di giovedì sera è caccia in tutta Roma al pirata della strada che ha posto fine alla vita di una persona conosciuta e stimata nella zona: la vittima era il barbiere del quartiere.

Sul caso indaga la Polizia Locale di Roma Capitale, in particolare gli agenti deI II Gruppo Parioli che stanno acquisendo testimonianze e anche immagini video dell’incidente grazie alle telecamere di sorveglianza posizionate nel quartiere che hanno ripreso le drammatiche sequenze dell’accaduto. Il 57enne era particolarmente apprezzato nella zona. Davanti al suo negozio hanno deposto dei fiori e bigliettini con frasi per onorare la sua memoria. A Val Melaina residenti e commercianti sono rimasti sconcertati, e chi lo conosceva è rimasto addolorato dall’inattesa notizia.

Questo fatto di sangue arriva solo pochi giorni dopo un altro incidente mortale, in cui una ragazza di 19 anni ha perso la vita in via Laurentina, travolta da una Mercedes guidata da un uomo di 72 anni.

La continua ripetizione di simili tragedie solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza delle strade romane. Roma è una delle città europee con il più alto tasso di incidenti stradali che coinvolgono pedoni. La mancanza di adeguati attraversamenti pedonali, l’alta velocità mantenuta dai conducenti, l’assenza di controlli rigorosi e l’inefficienza dei semafori in alcune zone sono solo alcune delle cause di questi incidenti.

Molti quartieri della capitale, purtroppo, sono caratterizzati da strade strette e poco visibili, con marciapiedi insufficienti o mal tenuti. Le auto spesso non rispettano i limiti di velocità, e in molte strade manca una segnaletica chiara per i pedoni. Inoltre, il fenomeno della “guida distratta” è una costante, con i conducenti che non prestano attenzione agli attraversamenti pedonali e a chi cammina.

A questo si aggiunge il fenomeno dei conducenti che, dopo aver investito una persona, fuggono senza prestare soccorso, come accaduto nell’incidente di ieri. Questo comportamento, oltre a essere moralmente inaccettabile, ostacola il lavoro delle forze dell’ordine, rendendo più difficili le indagini e la giustizia per le vittime.

Le istituzioni dovrebbero affrontare con maggiore serietà e urgenza il problema della sicurezza stradale a Roma. È necessario un maggiore investimento nella sicurezza pedonale, con l’installazione di attraversamenti pedonali sicuri, una migliore segnaletica, il rafforzamento dei controlli e l’educazione stradale. È altrettanto importante sensibilizzare i conducenti sull’importanza del rispetto delle regole, della velocità e della cortesia verso chi cammina.

Non possiamo più permetterci che ogni giorno ci sia una nuova vita spezzata sull’asfalto di Roma. La sicurezza delle strade deve essere una priorità, perché ogni pedone ha il diritto di camminare per la città senza temere per la propria vita.

