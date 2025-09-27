Roma: Piazza dei Cinquecento ribattezzata “Piazza Gaza” in segno di solidarietà

Nel tardo pomeriggio del 26 settembre, davanti alla stazione Termini di Roma, una delle piazze più trafficate della capitale ha subito un cambiamento simbolico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A partire dalle 17:30, Piazza dei Cinquecento è stata rinominata “Piazza Gaza” dagli attivisti che hanno voluto così esprimere solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Questo gesto è stato pensato non solo come un atto di sostegno ma anche come un richiamo all’attenzione pubblica sulla situazione critica nella Striscia di Gaza.

L’iniziativa della Usb

A organizzare l'evento è stato il sindacato Usb, sempre in prima linea quando si tratta di diritti umani e cause sociali. La scelta del nome non è casuale: la "Global Sumud Flotilla", missione civile che mira a rompere il blocco imposto da Israele a Gaza via mare, rappresenta un pilastro centrale dell'attivismo pro-palestinese. Questo presidio permanente segna l'inizio di una serie di attività che culmineranno con una grande manifestazione nazionale il 4 ottobre.

La mobilitazione verso la manifestazione del 4 ottobre

Il prossimo appuntamento segnato sul calendario degli attivisti è infatti fissato per il 4 ottobre. Una data che promette di vedere una partecipazione massiccia da tutto il paese per una manifestazione nazionale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni mediorientali. Il sindacato Usb, insieme ad altre associazioni e movimenti civili, sta già lavorando per assicurare che l'evento sia ben organizzato e attragga quante più persone possibile.

Un contesto internazionale complesso

L’iniziativa si inserisce in un contesto internazionale particolarmente complicato. Le tensioni tra Israele e Palestina sono al centro dell’attenzione mondiale da decenni, ma nelle ultime settimane la situazione sembra essersi ulteriormente deteriorata.

I manifestanti riuniti davanti alla stazione Termini sperano che azioni come quella odierna possano contribuire a tenere alta l’attenzione su questi temi cruciali, nella speranza che possano portare a cambiamenti positivi e concreti.