Roma. Piazza Venezia, dal 16 novembre cambia la viabilità fino al 2031: i dettagli

A partire dal 16 novembre, Piazza Venezia a Roma vedrà un radicale cambiamento nella viabilità che interesserà l'area fino al 2031. L'introduzione del senso unico di marcia è stata necessaria per facilitare i lavori della metro C, e comporterà modifiche sostanziali nel flusso del traffico locale. Secondo il sindaco di Roma, Gualtieri, queste modifiche potrebbero addirittura migliorare la fluidità del traffico rispetto alla situazione attuale.

Piazza Venezia: modifiche alla viabilità

Il nuovo senso unico a Piazza Venezia prevede quattro corsie situate sotto Palazzo Venezia, eliminando il doppio senso sulla strada delle Generali. Gli automobilisti che si muovono da Piazza Venezia seguiranno un percorso verso via Cesare Battisti, proseguendo per piazza San Marco, via di San Venanzio, piazza dell'Aracoeli e piazza Santi Apostoli.

Al contempo, coloro che provengono da via Cesare Battisti o da via del Corso e sono diretti verso piazza dell'Aracoeli o

Dall’8 novembre sono già state apportate modifiche ad alcune fermate degli autobus, ma il cambiamento più significativo avverrà dalle 12 del 16 novembre. Sei linee diurne (46, 60, 80, 916, 190F, 916F) e sette notturne (n5, n11, n90, n201, n543, n904 e n913) modificheranno i loro percorsi girando immediatamente su Piazza Venezia. Inoltre, la linea 119 sposterà il capolinea a piazza San Marco.

Polizia locale per monitorare l’area

Nelle prime due settimane dall'introduzione delle modifiche verrà impiegato un consistente numero di vigili urbani per monitorare l'area giorno e notte. "Metteremo in campo non meno di 20 unità per turno", ha dichiarato il comandante della polizia locale Mario De Sclavis.

Questa vigilanza sarà essenziale per gestire eventuali disagi iniziali causati dai cambiamenti. L’obiettivo è mantenere scorrevole la viabilità ed evitare congestioni nella zona centrale di Roma durante i lavori previsti fino al 2031.