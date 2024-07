Roma, Polizia di Stato a caccia di borseggiatori nelle stazioni metro

L’estate porta con sé un aumento significativo dei turisti nella Capitale e, purtroppo, anche un incremento delle attività criminose, in particolare dei borseggiatori nelle affollate stazioni della metropolitana. Per contrastare questa piaga, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle principali fermate della metro, ottenendo risultati significativi nelle ultime ore con l’arresto di cinque persone.

Operazioni coordinate e arresti recenti

In zona Viminale, gli agenti della sezione Volanti e dei commissariati Celio e Trastevere sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112 NUE, arrestando una coppia di borseggiatori alla fermata metropolitana “Repubblica”. I due malviventi, un cubano di 31 anni e una ecuadoregna di 35, avevano seguito una coppia di genitori bulgari con i loro bambini da “Barberini” fino alla banchina della Metro A direzione “Anagnina”.

Approfittando della distrazione dei turisti, il cubano ha tentato di aprire il marsupio del padre, riuscendo a sottrarre il cellulare. Avvisato da un passeggero, il genitore ha cercato di recuperare il telefono, ma è stato spinto violentemente dal ladro. Giunti alla fermata “Repubblica”, i borseggiatori hanno tentato di fuggire, ma sono stati prontamente bloccati dagli agenti, nonostante la donna ecuadoregna avesse cercato di disfarsi del cellulare rubato. Entrambi sono stati arrestati per rapina in concorso.

Parallelamente, gli agenti del reparto Volanti, impegnati nell’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori all’interno della metro, hanno arrestato tre giovani egiziani alla fermata metro “Termini” della Linea A. Questi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati colti in flagrante mentre rapinavano un connazionale di 21 anni.

Il giovane, dopo aver chiesto informazioni agli agenti, era stato avvicinato dai tre uomini che, dopo averlo colpito, gli avevano strappato una collanina di metallo dal collo. La vittima, riuscita a recuperare il monile, era fuggita verso la pattuglia, seguita dai rapinatori intenzionati a derubarlo anche del cellulare. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, arrestando i tre e portandoli negli uffici del Commissariato Viminale.

Poliziotti contro i borseggi

Un fenomeno dilagante e la risposta delle forze dell’ordine

Il fenomeno del borseggio nelle stazioni della metropolitana di Roma è una piaga che si acuisce durante la stagione estiva, con l’afflusso di turisti che affollano le vie della città. La Polizia di Stato, consapevole dell’importanza di garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, ha messo in atto un piano di controlli rafforzati, con personale in borghese e in divisa all’interno dei vagoni e nelle stazioni più frequentate. Questo approccio ha permesso di ottenere risultati concreti, come dimostrano i recenti arresti.

Gli agenti hanno dimostrato grande professionalità e tempestività nel riconoscere e intervenire contro i malviventi, spesso già noti alle forze dell’ordine per reati simili. L’attenzione al dettaglio, la collaborazione tra diverse sezioni della Polizia e la presenza costante nelle aree critiche sono elementi chiave che hanno contribuito al successo delle operazioni.

L’importanza della collaborazione e della denuncia

La collaborazione dei cittadini è fondamentale nella lotta contro i borseggiatori. Segnalare comportamenti sospetti e denunciare immediatamente i reati permette alle forze dell’ordine di intervenire con prontezza ed efficacia. La Polizia di Stato invita tutti a mantenere alta l’attenzione e a non esitare a chiedere aiuto in caso di necessità.

Gli arresti effettuati nelle ultime ore rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro il borseggio nella metropolitana di Roma. La Polizia di Stato continuerà a vigilare attentamente, rafforzando i controlli e collaborando con i cittadini per garantire una città più sicura per tutti.