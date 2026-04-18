Roma. Ponte di Nona, palazzina della droga scoperta dalla Polizia: sequestrati oltre 12 chili di stupefacenti, due arresti

A Ponte di Nona la Polizia di Stato ha colpito una base di spaccio che, secondo il quadro investigativo emerso nella fase preliminare, operava con un assetto organizzato e con nascondigli ricavati negli spazi di una palazzina. Il risultato dell’operazione è pesante: oltre 12 chili di stupefacenti sequestrati, circa 700 dosi rinvenute, due uomini arrestati e trasferiti a Regina Coeli.

Un intervento che restituisce la misura di quanto il traffico di droga riesca a mimetizzarsi anche nei contesti residenziali, piegando luoghi nati per la vita quotidiana a una funzione del tutto diversa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ponte di Nona e il blitz nel palazzo usato come base di spaccio

L’operazione si è sviluppata nel quadrante est della Capitale ed è maturata dentro un dispositivo più ampio predisposto dagli agenti del VI Distretto Casilino. Non si è trattato di un intervento isolato, ma di una attività costruita su più livelli: controlli amministrativi, verifiche su persone sottoposte a misure restrittive domiciliari e un lavoro investigativo mirato, alimentato da osservazioni precedenti della squadra di polizia giudiziaria.

In questo quadro, la palazzina finita al centro degli accertamenti sarebbe stata utilizzata come punto logistico di una filiera dello spaccio ritenuta ben strutturata.

Il dato che più colpisce è proprio questo: all’apparenza gli appartamenti non offrivano segnali immediati in grado di far pensare a un deposito tanto rilevante. È qui che il contributo dell’unità cinofila si è rivelato decisivo. Nelly, cane antidroga della Questura di Roma, ha segnalato anomalie già lungo le scale, orientando gli agenti verso locali e spazi che altrimenti avrebbero potuto sembrare secondari.

È un dettaglio che racconta bene quanto, in indagini di questo tipo, l’esperienza degli operatori e il supporto specialistico facciano la differenza.

Sequestro di hashish, cocaina e marijuana nascosti nelle cantine

Il primo riscontro è arrivato nel vano contatori, dove sono state trovate circa 80 dosi già confezionate di cocaina e hashish. Da lì l’intervento si è allargato, facendo emergere il cuore dell’attività illecita.

Le chiavi di una cantina, trovate nella disponibilità del più giovane dei due indagati, hanno portato gli investigatori in un locale adiacente che custodiva il grosso dello stupefacente: circa 50 panetti di hashish, altri frammenti della stessa sostanza, diverse buste di marijuana e 600 dosi di cocaina, tutte con modalità di confezionamento riconducibili, secondo gli inquirenti, a un’unica filiera.

Nel medesimo contesto sono stati trovati anche circa mille euro in contanti e il materiale usato per preparare le dosi.

L’attività di ricerca non si è fermata a quel primo deposito. Proprio grazie alle ulteriori segnalazioni dell’unità cinofila, gli agenti hanno esteso le verifiche ad altri locali condominiali e individuato una seconda cantina dove era nascosto altro stupefacente, confezionato con criteri analoghi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il bilancio finale dell’operazione supera i 12 chili di droga sequestrata. Un numero che da solo chiarisce il livello dell’approvvigionamento e il possibile impatto di quel mercato illecito su un’area urbana vasta e popolosa come quella di Roma est. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Due arresti e un segnale sul fronte della sicurezza urbana

I due arrestati sono italiani, di 22 e 48 anni, e al momento sono gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Come sempre in questi casi, è necessario ricordare che il procedimento si colloca nella fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza sino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna.

È un passaggio tutt’altro che formale, perché consente di tenere distinti il piano dell’attività investigativa e quello dell’accertamento definitivo delle responsabilità.

Sul piano pubblico e istituzionale, però, l’operazione manda un messaggio chiaro. La periferia non può essere considerata uno spazio dove il controllo del territorio arretra o si fa intermittente. Anzi, proprio nei quartieri più esposti a fenomeni di illegalità diffusa, la continuità dei controlli diventa il punto decisivo.

La scelta di affiancare alla parte investigativa le verifiche su soggetti ai domiciliari e le ispezioni amministrative in esercizi commerciali va letta dentro questa logica: non un singolo blitz, ma una pressione costante su più fronti, pensata per intercettare snodi, coperture e zone grigie.

Controlli a 360 gradi nel quadrante est della Capitale

Parallelamente al sequestro e agli arresti, il dispositivo ha riguardato 26 soggetti sottoposti a misure restrittive domiciliari. Gli agenti della polizia amministrativa hanno inoltre ispezionato due esercizi commerciali, i cui esiti sono ora al vaglio della Divisione competente della Questura.

Anche questo elemento aggiunge profondità alla notizia: l’intervento non è stato limitato alla repressione del singolo episodio, ma si è inserito in una strategia più ampia di prevenzione e presidio del territorio.

Dentro una città grande e complessa come Roma, la lotta allo spaccio non si gioca solo sul numero dei sequestri, pur rilevante, ma sulla capacità di impedire che interi segmenti del tessuto urbano vengano colonizzati da economie illegali. Ponte di Nona, con il suo intreccio di residenzialità, mobilità e fragilità periferiche, è uno dei luoghi in cui questo tema si mostra con maggiore evidenza.

Per questo il blitz della Polizia assume un valore che va oltre il dato di cronaca: mostra come un lavoro metodico possa interrompere una rete operativa radicata e, allo stesso tempo, riafferma la necessità di non abbassare la guardia.