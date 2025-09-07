È stato varato questa mattina (7 settembre 2025, ndr) a Roma, il nuovo Ponte Giulio Rocco, un’infrastruttura che torna a unire Ostiense e Garbatella dopo nove anni di interruzione. Conclusa la delicata fase del posizionamento, i lavori proseguiranno con le finiture e la riapertura al traffico è prevista entro la fine del 2025.

L’opera ha un valore complessivo di 4,8 milioni di euro, finanziata in parti uguali da Roma Capitale e dalla Regione Lazio. L’esecuzione è affidata ad Astral Spa, con il coordinamento del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici di Roma Capitale, che ha seguito tutte le fasi di progettazione.

Ponte Giulio Rocco, più ampio e sicuro

Il nuovo ponte sostituisce la precedente struttura del 1921, chiusa dal 2016 in seguito al terremoto del Centro Italia che ne aveva compromesso la stabilità e reso necessaria la demolizione. La nuova costruzione presenta una larghezza di 13,40 metri, rispetto agli 8,40 della vecchia, e prevede una doppia corsia a senso unico. I marciapiedi sono stati raddoppiati, arrivando a due metri, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza anche ai pedoni.

La struttura, realizzata in acciaio, ha un peso di 185 tonnellate che diventeranno 370 con l’aggiunta delle finiture e del pacchetto stradale. Le linee architettoniche richiamano i profili dei vecchi vagoni ferroviari, in armonia con il contesto urbano circostante. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sottoservizi, metro e riqualificazione urbana

Nei prossimi mesi si procederà al riposizionamento dei sottoservizi, compresa la linea aerea della metropolitana, e alla costruzione di strada e marciapiedi. Contestualmente è previsto un intervento di riqualificazione dell’area parcheggio, con attenzione al verde e al miglioramento ambientale.

Saranno piantati 20 nuovi alberi, a compensazione degli 8 tigli rimossi per consentire la movimentazione della gru. Per le nuove piantumazioni è stato progettato un sistema di irrigazione in profondità, collegato a un “nasone” dotato di serbatoio e pompa di rilancio per riutilizzare l’acqua di scarico. Nuovo Ponte Giulio Rocco

L’area sotto le alberature sarà depavimentata, favorendo la permeabilità del terreno. Il parcheggio rinnovato adotterà pavimentazioni più chiare, anche nelle parti carrabili, per ridurre il fenomeno delle isole di calore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dichiarazioni istituzionali

«La realizzazione del nuovo Ponte Giulio Rocco era attesa da anni e ha avuto un percorso lungo e complesso», ha sottolineato l’assessora capitolina alle Infrastrutture, Ornella Segnalini. «Dal 2021 abbiamo lavorato per sbloccare una situazione di stallo che rischiava di compromettere il collegamento tra Ostiense e Garbatella. Le soluzioni tecniche adottate hanno permesso di ridurre al minimo i disagi per i cittadini, garantendo la continuità del trasporto pubblico salvo poche interruzioni». LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Segnalini ha inoltre evidenziato come l’intervento non si limiti all’infrastruttura viaria, ma comprenda anche misure ambientali: «Il nuovo ponte sarà più sicuro e funzionale, ma volevamo accompagnare l’opera con un progetto di riqualificazione urbana, dalla piantumazione di nuovi alberi al miglioramento del microclima».

Anche l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha posto l’accento sull’importanza del collegamento: «Il Ponte Giulio Rocco era un’opera attesa da anni. La sua chiusura ha diviso due quadranti densamente popolati, causando disagi significativi. Ora si ripristina un collegamento strategico che mette in sicurezza l’area ferroviaria e restituisce continuità urbana».

Un cantiere complesso dal punto di vista tecnico

La ricostruzione del ponte ha richiesto soluzioni ingegneristiche avanzate, a causa della vicinanza con linee di trasporto pubblico e delle caratteristiche del terreno. Fondamentale è stata la scelta di non interrompere le forniture dei sottoservizi agli abitanti e di limitare le sospensioni di metro e ferrovia solo a pochi giorni. Molti interventi si sono svolti in orario notturno, come la demolizione del vecchio impalcato e i pre-tagli della struttura.

La nuova opera è stata realizzata in officina e assemblata per velocizzare le operazioni di posa. Per il varo è stata impiegata una gru da 53 metri con una capacità di sollevamento di 750 tonnellate. La manovra di posizionamento ha richiesto un tempo complessivo di circa due ore, con una fase intermedia di sospensione in aria del ponte per consentire la stabilizzazione dei macchinari. Nuovo Ponte Giulio Rocco

Un’infrastruttura che ridisegna la mobilità locale