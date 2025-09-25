Roma, Ponte Lungo: 87enne si ferisce mentre sposta mobili e muore dissanguata

Mercoledì scorso a Roma, in via San Remo, si è consumata una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Karin, una signora di 87 anni, di origini polacche, ma ormai romana d’adozione, è stata trovata priva di vita nel salotto della sua abitazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il drammatico evento si è verificato in un contesto apparentemente ordinario: la donna stava tentando di spostare alcuni mobili quando è rimasta ferita accidentalmente. Il nipote e la figlia, rientrati a casa poco dopo, l'hanno scoperta in una pozza di sangue. La scena che si sono trovati davanti era agghiacciante.

Le indagini e i dettagli dell’incidente

I primi a intervenire sul luogo del dramma sono stati i carabinieri e il medico legale. Le autorità hanno rapidamente ricostruito l’accaduto: l’emorragia fatale sarebbe stata provocata da un taglio accidentale mentre Karin cercava di movimentare un mobile.

La situazione si è aggravata ulteriormente a causa della terapia anticoagulante che la donna seguiva sotto prescrizione medica. Questo dettaglio ha reso impossibile arginare la perdita di sangue in tempo utile. L'assenza di altre persone al momento del tragico incidente ha fatto sì che nessuno potesse prestarle soccorso immediato.

Una perdita sentita non solo dai familiari

La salma della signora è stata trasportata all’istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata per gli esami post mortem, sebbene le cause della morte appaiano chiare agli investigatori.