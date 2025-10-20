Roma, presentata la nuova mappa urbana composta da 327 Quartieri e 22 Rioni

Roma cambia volto anche attraverso la cartografia. Questo pomeriggio (20 ottobre, ndr), al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo – è stata presentata la nuova mappa dei quartieri della Capitale.

Nuova mappa urbana Roma 2025

All’evento erano presenti il sindaco Roberto Gualtieri, insieme a Claudio Strinati, Andrea Catarci, Maurizio Veloccia e Lorenza Baroncelli. L’iniziativa rappresenta un aggiornamento significativo della geografia urbana della città e arriva a distanza di 48 anni dall’istituzione delle zone urbanistiche definite dalla giunta Argan.

Roma, nuova mappa urbana: 327 quartieri e 22 rioni

La nuova mappa definisce una Roma composta da 327 quartieri, 22 rioni e 104 zone funzionali. È un lavoro che integra storia, identità e percezione collettiva dei territori con un approccio scientifico e partecipativo. L’ultima suddivisione organica risaliva al 1977, con 165 zone urbanistiche poi ridotte a 155 dopo l’autonomia di Fiumicino.

Il sindaco Gualtieri ha spiegato come la mappa non sia solo un aggiornamento cartografico, ma uno strumento utile per comprendere e gestire una città policentrica come Roma, restituendo dati puntuali e aggiornati sui suoi quartieri.

Un progetto partecipativo e scientifico

La ricerca è il frutto di un percorso condiviso che ha coinvolto tre università romane – Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre – oltre all’Istat, agli uffici di Statistica e Partecipazione di Roma Capitale e ai Municipi. Anche la cittadinanza ha avuto un ruolo, con incontri pubblici e interviste che continueranno nei prossimi mesi.

Andrea Catarci, responsabile dell’Ufficio Giubileo delle Persone e Partecipazione, ha sottolineato che la nuova mappa permette non solo di ridisegnare confini e identità ma anche di analizzare i fabbisogni reali della città, per orientare meglio la distribuzione dei servizi.

Mappe interattive dei quartieri online

Le nuove mappe municipali sono già disponibili sul portale GeoRoma, accessibile dal sito istituzionale del Comune. Si tratta di strumenti interattivi che permettono di consultare dati relativi a popolazione, età, genere, occupazione, istruzione e presenza straniera, quartiere per quartiere.

Per ciascun municipio è possibile scaricare mappe e statistiche, offrendo così uno strumento utile sia ai cittadini sia a chi si occupa di pianificazione e studi sulla Capitale.

La partecipazione dei cittadini

Un aspetto centrale del progetto riguarda il coinvolgimento della cittadinanza. Fino al 15 gennaio 2026, i romani potranno inviare osservazioni, proposte e suggerimenti tramite la sezione “Partecipa” del portale istituzionale. Questo percorso è pensato per arricchire ulteriormente la mappa e renderla uno strumento condiviso, costruito insieme a chi vive quotidianamente la città.

Riconoscimento alle periferie

La nuova mappatura restituisce dignità e riconoscimento anche alle aree periferiche. Dei 327 quartieri, 130 si trovano fuori dal Grande Raccordo Anulare, dove risiedono circa 800mila persone. Una parte consistente della città, spesso lontana dai servizi, che ora trova maggiore visibilità all’interno di un quadro complessivo aggiornato.

Uno strumento per pianificare il futuro

L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione è utilizzare questa mappa per una pianificazione più attenta e mirata. Disporre di dati aggiornati consente di intervenire meglio su temi cruciali come i trasporti, l’istruzione, le politiche sociali e i servizi di quartiere. La nuova geografia urbana di Roma non è dunque soltanto un esercizio di rappresentazione, ma un punto di partenza per politiche più aderenti ai bisogni reali dei cittadini.

Nuova geografia urbana di Roma

Municipio I

22 Rioni

5 Quartieri

1 Zona Funzionale

Municipio II

14 Quartieri

7 Zone Funzionali

Municipio III

22 Quartieri

6 Zone Funzionali

Municipio IV

26 Quartieri

7 Zone Funzionali

Municipio V

22 Quartieri

6 Zone Funzionali

Municipio VI

34 Quartieri

8 Zone Funzionali

Municipio VII

32 Quartieri

3 Zone Funzionali

Municipio VIII

15 Quartieri

8 Zone Funzionali

Municipio IX

34 Quartieri

11 Zone Funzionali

Municipio X

20 Quartieri

3 Zone Funzionali

Municipio XI

20 Quartieri

8 Zone Funzionali

Municipio XII

13 Quartieri

5 Zone Funzionali

Municipio XIII

20 Quartieri

3 Zone Funzionali

Municipio XIV

23 Quartieri

6 Zone Funzionali

Municipio XV

27 Quartieri

22 Zone Funzionali