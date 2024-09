Roma, presentati i nuovi bus elettrici per il Trasporto pubblico locale in periferia

Nuovi bus elettrici per il trasporto pubblico in periferia

Si tratta di autobus con pianale ribassato per facilitare l’accesso ai passeggeri e dotati di postazioni e rampe per le persone con disabilità e di cabina per l’autista che garantisce maggiore sicurezza e comfort

Questo pomeriggio, a Roma, si è tenuta la presentazione ufficiale dei nuovi autobus elettrici destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL) nelle aree periferiche della città. L’evento, simbolo di un’importante svolta verso una mobilità più sostenibile ed efficiente, ha visto la partecipazione del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dell’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, della Presidente del IX Municipio, Titti Di Salvo, e del Presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale, Giovanni Zannola.

I nuovi bus, forniti dalla società Autoservizi Troiani e operativi nel Lotto 1 Est del TPL periferico, sono dei Mercedes-Benz eCitaro, mezzi all’avanguardia che garantiscono prestazioni elevate e un impatto ambientale notevolmente ridotto.

Si tratta di autobus elettrici a tre porte, lunghi 12 metri, con pianale ribassato per facilitare l’accesso ai passeggeri e dotati di postazioni e rampe per le persone con disabilità. La cabina dell’autista, inoltre, è progettata per garantire maggiore sicurezza e comfort.

Un aspetto rilevante di questi mezzi è rappresentato dalle batterie di nuova generazione, che offrono un’autonomia di circa 300 chilometri con una singola carica. Questo permetterà agli autobus di coprire lunghe tratte, garantendo un servizio continuativo e affidabile.

Altri sistemi innovativi presenti sui bus includono il sistema di assistenza frontale, che rileva ostacoli fino a 3,7 metri di distanza, e il sistema di assistenza alla svolta di seconda generazione, capace di individuare ostacoli laterali fino a 4 metri, contribuendo a una guida più sicura nelle aree urbane.

Le sospensioni intelligenti aggiungono ulteriore comfort ai passeggeri, riducendo i movimenti di rollio e beccheggio in curva e in frenata, garantendo una maggiore stabilità anche sui percorsi più difficili.

TPL periferico, una flotta in crescita

Oltre ai primi 10 bus elettrici che entreranno in servizio nel mese di settembre, è prevista l’immissione di altri 10 veicoli entro ottobre e ulteriori 40 unità entro gennaio 2025. L’obiettivo è quello di rendere l’intera flotta del TPL periferico sempre più ecologica e all’avanguardia, contribuendo a ridurre l’inquinamento urbano. Alla data del 16 settembre 2024, Autoservizi Troiani ha già attivato il 70% del servizio assegnato, con l’intento di raggiungere il 100% dell’operatività entro il 22 ottobre 2024.

Nel frattempo, Atac, l’azienda di trasporto pubblico di Roma, continua il suo piano di rinnovamento della flotta. Nel 2023 sono stati messi in servizio 118 bus ibridi da 12 metri e nel 2024 se ne aggiungeranno altri 110 da 18 metri. Il 2025 vedrà l’arrivo di ulteriori 41 bus ibridi e 110 bus elettrici, mentre per il 2026 è previsto l’arrivo di 301 nuovi autobus completamente elettrici.

Questo piano, che prevede un totale di 1057 nuove vetture tra il 2023 e il 2026, permetterà di abbassare l’età media dell’intera flotta Atac a poco più di 5 anni, un miglioramento netto rispetto ai 12 anni del 2018.

Il futuro della mobilità romana

Durante la presentazione, il Sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza di questo passo avanti: “Prosegue il lavoro per rendere la flotta dei nostri bus, di Atac come del servizio TPL periferico, sempre più moderna, sostenibile ed efficiente”.

Gualtieri ha evidenziato come l’impegno dell’Amministrazione sia rivolto non solo alla sfida del Giubileo 2025, ma anche a un piano a lungo termine per una capitale più sostenibile, con mezzi di trasporto meno inquinanti e più confortevoli. “Guardiamo alla Capitale dei prossimi anni, dove circoleranno solo bus di ultima generazione, poco inquinanti, più sostenibili e con un’età media più che dimezzata rispetto al passato”, ha aggiunto il Sindaco.

Anche l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha espresso soddisfazione per l’introduzione dei nuovi bus elettrici nel TPL periferico, sottolineando come questo rappresenti una svolta cruciale nella transizione verso una flotta completamente elettrica. “Per la prima volta immettiamo in servizio nuovi bus elettrici per il TPL periferico”, ha dichiarato Patanè.

“Questa scelta è in linea con l’obiettivo di rendere la flotta sempre più nuova e sostenibile, garantendo un servizio meno inquinante, più efficiente e puntuale”.

(Foto di copertina, dal sito ufficiale del Comune di Roma)