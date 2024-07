Roma, prima città in Europa per numero di turisti nel 2023

Nel 2023, Roma ha raggiunto un traguardo straordinario diventando la prima città europea per crescita turistica, con un incremento del 45,2% rispetto all’anno precedente. Questo risultato eccezionale è stato comunicato dall’Assessore al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, che ha sottolineato l’impatto positivo di questi numeri sull’economia locale e sull’occupazione.

City Travel Report

Secondo il dossier della 20a edizione del City Travel Report, realizzato dalla City Destinations Alliance, Roma ha superato città come Londra e Vienna, che hanno registrato rispettivamente un incremento del 32,1% e del 30,6%. Questa crescita pone Roma al vertice delle 117 città europee analizzate, confermandola come la meta turistica più ambita del Vecchio Continente.

L’assessore Onorato attribuisce questo successo alle strategie implementate insieme al sindaco Gualtieri, focalizzate sulla promozione di grandi eventi e sulla trasformazione di Roma in una città dinamica e accogliente, capace di offrire attrazioni e attività interessanti durante tutto l’anno.

Cinquanta milioni di turisti

Nel 2023, la città ha raggiunto un record di 50 milioni di presenze turistiche, un primato destinato a essere superato nel 2024, visto l’aumento del 4,89% delle presenze e del 6,5% degli arrivi nel primo semestre dell’anno.

Un altro dato significativo è l’aumento della permanenza media dei visitatori a Roma, che è passata da 2,3 notti a 4 notti. Questo risultato è indicativo della crescente attrattività della città, che offre una varietà di esperienze culturali, gastronomiche e di intrattenimento tali da invogliare i turisti a prolungare il loro soggiorno.

Tuttavia, Onorato riconosce che la sfida futura sarà quella di rendere il turismo sostenibile per i residenti e per la città stessa. La gestione di un flusso turistico così elevato richiederà soluzioni innovative per garantire che i benefici economici vadano di pari passo con il rispetto dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini romani.

Il Sindaco Gualtieri: “Continueremo su questa strada”

“Una nuova grande notizia: nel 2023 Roma è stata la prima città europea per crescita turistica secondo il dossier del City Travel Report, realizzata dalla City Destinations Alliance. L’ennesima importante conferma – questa volta della più importante associazione di riferimento delle principali Dmo europee – della strategia vincente che, insieme all’Assessore Onorato, stiamo portando avanti da quando ci siamo insediati.

A Roma ci sono oggi ancora più cose da visitare, nuovi musei, luoghi magnifici riscoperti, grandi eventi sportivi, musicali e culturali. Continueremo su questa strada anche per rendere la Capitale sempre più capace di vincere la sfida della sostenibilità di queste straordinarie ondate turistiche con la vita quotidiana delle romane e dei romani“. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Il 2023 ha segnato un punto di svolta per Roma, che non solo ha riaffermato il suo ruolo di leader nel panorama turistico europeo, ma ha anche gettato le basi per un futuro in cui il turismo può essere una risorsa sostenibile e integrata nel tessuto urbano. Con l’impegno delle istituzioni e la collaborazione dei cittadini, Roma è pronta a continuare a brillare come destinazione turistica di eccellenza.