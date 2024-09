Roma. Pubblicata la gara per la nuova tranvia Verano – Tiburtina

Un importante passo avanti per il miglioramento della mobilità di Roma: Invitalia ha pubblicato la gara per la realizzazione della nuova tranvia Verano-Tiburtina. Le offerte per l’aggiudicazione dei lavori dovranno essere presentate entro il 30 ottobre 2024, segnando così l’inizio concreto di un progetto atteso e strategico per la Capitale. L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha dato l’annuncio, sottolineando l’importanza di questa nuova infrastruttura per il sistema di trasporti pubblico della città.

Una tranvia breve ma strategica

La nuova tranvia Verano-Tiburtina sarà una linea breve, lunga quasi un chilometro e mezzo, ma il suo impatto sulla mobilità romana sarà fondamentale. Con un costo stimato di oltre 19 milioni di euro, il progetto prevede la connessione dell’attuale via tranviaria che attraversa piazzale del Verano con la stazione Tiburtina, il secondo hub più importante della città per quanto riguarda il trasporto pubblico.

La stazione Tiburtina, infatti, è un punto cruciale per la mobilità urbana e regionale: qui si incontrano il trasporto pubblico di superficie, la rete metropolitana, e i servizi ferroviari nazionali e regionali. Inoltre, la stazione ospita postazioni Taxi e aree dedicate alla sharing mobility, rendendola un nodo nevralgico per lo scambio di persone e mezzi in uno dei quadranti più popolosi della città.

La nuova tranvia rafforzerà quindi il collegamento con la stazione, migliorando l’accessibilità e l’efficienza dei trasporti, con ricadute positive anche per i pendolari e i viaggiatori che arrivano da altre regioni.

Un progetto che punta a migliorare la qualità della vita

“La tranvia – ha spiegato l’assessore Patanè – è un’infrastruttura breve, ma essenziale per la mobilità romana”. Questo sottolinea l’importanza strategica della nuova tratta: nonostante la sua lunghezza limitata, la tranvia Verano-Tiburtina avrà un ruolo cruciale nel migliorare i collegamenti intermodali tra le varie forme di trasporto pubblico. La realizzazione di questa linea consentirà di ridurre i tempi di percorrenza e offrirà un’alternativa ecologica e rapida agli spostamenti in un’area particolarmente trafficata.

Il progetto fa parte di una più ampia strategia di mobilità sostenibile che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per ridurre l’uso delle automobili private e incentivare il trasporto pubblico. Roma, infatti, ha da tempo la necessità di migliorare la propria rete di trasporti e ridurre la congestione del traffico, una delle principali criticità della città.

La nuova tranvia Verano-Tiburtina si inserisce perfettamente in questo quadro di rinnovamento e potenziamento delle infrastrutture urbane, puntando a rendere i collegamenti più veloci, sostenibili ed efficienti.

Cronoprogramma

Il cronoprogramma del progetto è già stato delineato. L’inizio dei lavori per la realizzazione della tranvia è previsto entro la prima metà del 2025, mentre l’entrata in servizio della linea dovrebbe avvenire entro la fine del 2026. Questi tempi riflettono la volontà di accelerare i lavori per fornire al più presto un servizio essenziale ai cittadini, senza però trascurare la qualità dell’opera.

La costruzione della tranvia Verano-Tiburtina sarà un intervento che coinvolgerà la viabilità della zona, in particolare lungo via Tiburtina, dove la tranvia correrà in corsia riservata. Sarà quindi necessario gestire con attenzione le fasi del cantiere per ridurre al minimo i disagi per residenti, commercianti e pendolari che quotidianamente attraversano quest’area.

Tuttavia, una volta completata, l’infrastruttura promette di alleggerire significativamente il traffico su strada e di agevolare gli spostamenti quotidiani di migliaia di cittadini.

Una mobilità integrata

La nuova tranvia Verano-Tiburtina non è soltanto un’infrastruttura di collegamento tra due punti strategici della città, ma rappresenta anche un importante tassello nel processo di trasformazione della mobilità romana. Il progetto dimostra come l’amministrazione comunale stia puntando su una visione integrata del trasporto pubblico, capace di connettere tra loro diversi sistemi di mobilità in modo più efficace e sostenibile.

La presenza della tranvia in un’area così nevralgica come quella di piazzale del Verano e della stazione Tiburtina permetterà di agevolare la transizione verso un modello di mobilità urbana più pulito, contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico in una città storicamente gravata da elevati livelli di smog. Inoltre, la tranvia sarà parte di un più ampio piano di potenziamento delle reti di trasporto leggero che, accanto a tram e autobus elettrici, costituiscono la base di una mobilità più sostenibile.

Opportunità di crescita per il trasporto pubblico romano

L’annuncio della gara per la realizzazione della tranvia Verano-Tiburtina segna un nuovo capitolo nel piano di sviluppo infrastrutturale di Roma. La Capitale, spesso al centro delle critiche per la sua rete di trasporti poco efficiente, sta investendo per offrire ai suoi cittadini nuove soluzioni di mobilità, capaci di rispondere alle esigenze di una metropoli moderna.

L’assessore Patanè, nel suo annuncio, ha sottolineato come la tranvia sia un’opera fondamentale per connettere l’area di Verano, con il suo traffico tranviario, alla stazione Tiburtina, vero e proprio hub della mobilità cittadina. Con la sua realizzazione, Roma si prepara a compiere un altro passo verso una rete di trasporto più moderna, accessibile e rispettosa dell’ambiente, in linea con le sfide di sostenibilità che tutte le grandi città europee stanno affrontando.

La pubblicazione della gara per la tranvia Verano-Tiburtina rappresenta una tappa importante nel percorso di modernizzazione della mobilità di Roma. Con questa nuova infrastruttura, la città mira a migliorare l’accessibilità e l’efficienza del trasporto pubblico, riducendo al contempo traffico e inquinamento.

La tranvia, breve ma strategica, sarà un prezioso alleato per tutti coloro che quotidianamente attraversano il nodo cruciale della stazione Tiburtina, offrendo un servizio rapido, sostenibile e in linea con le esigenze della città del futuro.