Roma Quarticciolo. Fuggono alla vista dei Carabinieri, nell’auto abbandonata rinvenuti 103 gr di cocaina

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per dare un nome ai due fuggitivi

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, 199 dosi di cocaina già suddivisa, dal peso complessivo di 103 g e un cellulare.

La droga sequestrata dai militari

Nel dettaglio, in via dell’Incoronata, nell’area urbana del Quarticciolo a Roma, due persone a bordo di un’autovettura Fiat Panda, alla vista della pattuglia dei Carabinieri si è data alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Le immediate ricerche dei militari hanno consentito di rinvenire l’auto abbandonata dai due, in via Gioia del Colle.

Droga sequestrata dai Carabinieri

All’interno dell’abitacolo dell’auto, risultata presa a noleggio, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ben 199 dosi di cocaina già confezionata, dal peso complessivo di 103 g e un cellulare. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per dare un nome ai due fuggitivi.