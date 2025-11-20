Roma, Quartiere Alessandrino: 20enne arrestato mentre tenta di rubare alimenti da una scuola

I Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina hanno arrestato un giovane di 20 anni, di origini albanesi e senza fissa dimora, fermato in flagranza mentre tentava di rubare generi alimentari all’interno dell’Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi, in viale Alessandrino.

Roma, Alessandrino: controlli intensificati nelle scuole dopo i furti recenti

L’intervento è avvenuto ieri sera, poco dopo le 21:30, durante un servizio di monitoraggio degli edifici scolastici già interessati da recenti furti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’attivazione dell’allarme ha attirato l’attenzione dei militari, che si trovavano nei pressi della scuola per un controllo. Il rapido inseguimento ha permesso di bloccare l’autore del tentato furto e recuperare la refurtiva abbandonata poco prima. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma, scuola Marconi: arrestato un 20enne sorpreso a rubare

Secondo quanto ricostruito, i Carabinieri avevano intensificato i passaggi lungo le vie che circondano gli istituti scolastici della zona, dopo una serie di episodi che negli ultimi giorni avevano acceso l’attenzione sul tema della sicurezza all’interno delle strutture educative. Proprio durante uno di questi monitoraggi, i militari hanno udito l’allarme dell’Istituto Marconi e notato un giovane uscire rapidamente da una porta laterale.

Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo pochi metri. Una volta bloccato, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di arnesi utilizzati per forzare porte e armadietti.

Roma, tenta di rubare alla mensa scolastica: Carabinieri fermano un 20enne

L’ispezione eseguita dai Carabinieri all’interno dell’edificio ha permesso di individuare una busta piena di generi alimentari sottratti poco prima dalla mensa scolastica. Il giovane l’aveva abbandonata nel locale dove aveva agito, nel tentativo di evitare ulteriori contestazioni. I militari hanno documentato i danni causati per l’ingresso in struttura e sequestrato gli strumenti trovati addosso all’arrestato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La pattuglia ha poi verificato ogni stanza per escludere la presenza di complici e assicurarsi che non vi fossero altri punti forzati. L’intervento è stato fondamentale per impedire un ulteriore furto ai danni dell’istituto, già segnato da episodi analoghi nelle settimane precedenti.

Controlli intensificati nelle scuole dopo i furti recenti

L’arresto di ieri sera conferma l’importanza delle attività di prevenzione che i Carabinieri stanno realizzando nelle zone più esposte a episodi di furto. Il monitoraggio degli istituti scolastici è stato intensificato in orari ritenuti più sensibili, con controlli mirati che permettono di intervenire tempestivamente.

La scelta di presidiare questi punti nevralgici nasce anche dalla necessità di tutelare edifici spesso presi di mira durante le ore serali e notturne, quando la presenza di personale è limitata. L’intervento ha messo in luce l’efficacia del presidio dinamico, capace di ridurre i tempi di reazione e proteggere i beni destinati agli studenti.

Roma Alessandrino, tentato furto nell’Istituto Marconi: le indagini

Il giovane, gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato, è stato accompagnato in caserma per gli atti di rito. Gli elementi raccolti saranno messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che valuterà i successivi provvedimenti. Al momento, gli investigatori stanno approfondendo anche altri episodi simili avvenuti nella zona, per verificare eventuali collegamenti o responsabilità ulteriori.