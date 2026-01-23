Roma, radiologo sospeso: accuse di molestie a Roma Nord, Roma Est, Ostia durante esami e video sul telefono

L’inchiesta nasce da una segnalazione che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha interrotto una catena di episodi avvenuti in ambulatori privati della Capitale. Un radiologo romano è stato raggiunto da un provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione, disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di Roma: l’ipotesi di reato è violenza sessuale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Radiologo sospeso a Roma: cosa contestano Procura e Polizia

Le attività investigative, condotte dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Procura, sarebbero partite nell'ottobre 2024 dopo la denuncia presentata dalla madre di una paziente minorenne, insospettita dal comportamento del medico durante un accertamento diagnostico. Il fascicolo, secondo quanto riportato, descrive condotte ripetute: richieste di spogliarsi senza necessità clinica e indicazioni di assumere posizioni non coerenti con gli esami. In alcuni casi, sempre secondo gli inquirenti, sarebbero avvenuti palpeggiamenti, giustificati con un pretesto legato alla "buona riuscita" del test.

I 57 video sullo smartphone e il tentativo di cancellazione

Un passaggio centrale dell'indagine riguarda il telefono sequestrato. Le presunte condotte sarebbero state registrate con lo smartphone personale: quando la donna ha chiamato la polizia, l'uomo avrebbe tentato di eliminare i file chiudendosi in una stanza. Il dispositivo è stato comunque sequestrato e al suo interno sarebbero stati trovati 57 video ritenuti di interesse investigativo. Gli inquirenti parlano di uno schema ricorrente nelle riprese, con pazienti molto giovani e inquadrature su parti del corpo non pertinenti con gli accertamenti.

Le presunte vittime e i luoghi: Roma Nord, Roma Est, Ostia

Dalle informazioni finora emerse, le persone che avrebbero sporto denuncia o fornito testimonianza sarebbero almeno 20. Il provvedimento cautelare interdittivo è stato notificato dagli agenti del Commissariato Flaminio. Quanto ai luoghi, il radiologo avrebbe operato, all’epoca dei fatti, in diverse strutture private dislocate in aree di Roma Nord, Roma Est e sul litorale di Ostia, elemento che amplia l’orizzonte dell’indagine e rende plausibile la ricerca di ulteriori eventuali episodi.

Fiducia nelle cure e tutela delle pazienti: cosa cambia dopo il provvedimento

La sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, disposta dal gip su richiesta della Procura, mira a impedire che il medico continui a lavorare mentre l’inchiesta procede. Sul piano pubblico, il caso riapre una domanda delicata: come si protegge davvero la relazione di fiducia che sta al centro di ogni percorso sanitario, specie quando riguarda ragazze giovanissime e contesti ambulatoriali dove la vulnerabilità del paziente è massima?

In questa fase, per gli investigatori la priorità resta la raccolta ordinata di testimonianze e riscontri, anche digitali, con l’obiettivo di chiarire numero dei casi, modalità e tempi. E, come in ogni procedimento penale, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva: intanto, però, la misura interdittiva segnala la valutazione di un rischio concreto, legato alla prosecuzione dell’attività professionale, che la magistratura ha ritenuto necessario azzerare.