Roma, Ranieri sarà senior advisor: “Ma se non verrò ascoltato andrò via”. Sul prossimo allenatore…

La Roma è arrivata a quel momento in cui non si può più rimandare. Dopo un percorso lungo, fatto di contatti, sondaggi e valutazioni, si è ormai prossimi all’annuncio del nuovo allenatore. La sensazione, tra chi frequenta Trigoria, è che il club sia a un passo dalla scelta. I nomi emersi finora sono stati tanti, troppi, e il silenzio della dirigenza ha alimentato un clima di attesa snervante, tra voci smentite e qualche suggestione difficile da confermare.

Ranieri: “Ridato dignità alla Roma”

Una cosa, però, è chiara: Claudio Ranieri non sarà più in panchina. Il suo ruolo cambia, ma la sua presenza continuerà a essere forte. E proprio lui, in una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero, ha voluto mettere sul tavolo alcuni punti fermi sul suo futuro e su quello della Roma.

Quando Ranieri è tornato a guidare la Roma a novembre, si è pensato a una soluzione temporanea, quasi nostalgica. E invece, col tempo, si è rivelata una mossa azzeccata. Il tecnico romano ha portato equilibrio, ridato fiducia a un gruppo che sembrava smarrito e ricostruito un rapporto con i tifosi che si stava sgretolando.

“Un signore mi ha detto ‘grazie per averci ridato dignità’”, racconta Ranieri. Una frase semplice, ma potentissima, che fotografa bene il senso del suo breve ma efficace ritorno. Non ha vinto trofei, ma ha rimesso in piedi qualcosa che sembrava sul punto di crollare.

Roma, Ranieri sarà il senior advisor

Ora Ranieri lascia il campo, ma non se ne va. Assumerà un ruolo da consulente tecnico (senior advisor, ndr), con la libertà di osservare, consigliare e, quando necessario, intervenire. “Sarò un punto di riferimento”, spiega. Ma precisa anche: “Non farò da scudo a nessuno. Se non mi ascoltano, non resto lì solo per fare figura”.

Il prossimo passo è la nomina dell’allenatore. E questa volta non si può sbagliare. Ranieri ha confermato che, insieme al direttore sportivo Ghisolfi, ha stilato una lista ristretta di profili, selezionati con metodo: “Siamo partiti da sette-otto nomi, ora siamo a tre-quattro”. L’elenco è stato già presentato alla proprietà. Tocca ai Friedkin decidere.

Nessuna anticipazione sui nomi – Ranieri scherza: “Se ve lo dico, poi vi confondo” – ma è evidente che la Roma stia cercando un tecnico con esperienza e personalità, in grado di gestire la pressione di una piazza esigente e tornare a competere stabilmente ai vertici.

Roma, tra derby e mercato

Nel frattempo, le indiscrezioni si accavallano. C’è chi ha parlato di Ten Hag, chi ha riportato improbabili cene segrete. Ranieri ha tagliato corto: “Non l’ho mai incontrato. Non racconto bugie”.

In mezzo a tutto questo, c’è un derby alle porte. Una partita che, da sola, vale un pezzo importante della stagione. “Un pari non basta mai, nemmeno a loro”, dice Ranieri, riferendosi alla Lazio. E ha ragione. Perché questa volta la stracittadina non è solo una questione di orgoglio: pesa anche in ottica Europa.

Ranieri ha toccato anche il tema mercato. Nessuna rivoluzione in vista, ma servono ritocchi mirati. “Dobbiamo inserire giocatori che sappiano segnare”, ha detto, in maniera molto concreta. E su Lorenzo Pellegrini, uno dei simboli della Roma, ha lasciato una porta aperta: “Dipende da lui, io lo stimo”.

