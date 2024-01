Roma, rapina in banca a San Basilio: fermati in due, erano armati

(Adnkronos) – Intervento della polizia, stamattina, in via Donato Menichella in zona Torraccia a Roma, per una rapina in banca. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti dei commissariati Fidene e San Basilio. E' stata trovata una persona fuori dalla banca, che probabilmente faceva da 'palo', e un altro rapinatore all'interno. La polizia ha sequestrato due pistole, una delle quali trovata nel cestino del bagno. I due rapinatori sono stati fermati. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

