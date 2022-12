Roma. Registrata scossa di terremoto di magnitudo 2.2, epicentro a Lariano

Intorno alle 13:14 di oggi 6 dicembre l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto a 4 km SE da Lariano, comune della provincia di Roma.

Secondo i sismologi dell’INGV si tratta di una scossa di magnitudo 2.2 con una profondità di 22 km. Per il momento non sono stati riportati danni. Il movimento tellurico è stato avvertito dai residenti di Artena, Velletri e dei Castelli Romani.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 4 chilometri da Lariano. I comuni interessati dal sisma sono stati: Rocca Massima in provincia di Latina, 8 km dalla zona epicentrale; Artena, 6 km dall’epicentro; Velletri e Cori (Lt), 8 km; Valmontone e Labico, 9 km; Colleferro 12 km; Cisterna di Latina, Nemi, Segni e Rocca Priora a 13 km di distanza dall’epicentro, e via via fino a un raggio di 20 km da Lariano.

Ad Artena è stato avvertito un chiaro effetto acustico, con vibrazione di porte e finestre. Gli artenesi testimoni del sisma non hanno osservato l’oscillazione dei lampadari, segno questo non sempre presente nel caso di terremoto, mentre alcuni riportano di un leggere scuotimento degli oggetti appesi. La scossa è stata avvertita più intensamente nelle abitazioni di Artena alta, così hanno raccontano nei commenti sui Social gli abitanti della cittadina della Comunità Montana dei Monti Lepini.

“In contrada Magnarozza, seconda scossa sentita forte”, è scritto su un Gruppo locale Facebook. Diversi residenti parlano di due scosse, una dopo l’altra: “la prima leggera, la seconda più forte”. Le scosse in generale hanno suscitato paura negli artenesi che le hanno avvertite in modo chiaro: “era fortissima e ho avuto tantissima paura”

© Riproduzione riservata