Roma. Riapertura scuole, la Polizia di Stato intensifica i controlli nelle stazioni Metro

Con la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività didattiche, dalle prime ore di questa mattina sono scattati servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato nelle stazioni metropolitane.

Un presidio itinerante tra le stazioni “Flaminio”, “Ottaviano”, “Lepanto” e “Cipro” che integra quello attivo già da mesi con “volanti del sottosuolo” che – lungo le banchine e a bordo dei convogli – seguono i movimenti del costante flusso di pendolari che viaggiano lungo le linee metropolitane nell’obiettivo di intercettare e prevenire i reati predatori commessi in danno di cittadini e turisti.

Stazione metro Cipro, poliziotto

Centododici le persone controllate, di cui 25 già note per precedenti di polizia.

I servizi proseguiranno nelle prossime settimane con cadenza quotidiana con focus di volta in volta specifici che seguiranno la mappatura dell’intera area metropolitana della città e che insisteranno sulle stazioni e lungo i principali hub logistici della Capitale secondo una strategia a cerchi concentrici che mira a presidiare tutti i punti di accesso alla città nell’ottica di prevenire la commissione di reati predatori nei confronti di pendolari e turisti in visita per l’anno giubilare.