Roma, riapre l’area archeologica di via delle Botteghe Oscure dopo il restauro

L’area archeologica di via delle Botteghe Oscure torna visitabile dopo i lavori di restauro e messa in sicurezza realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina. Nel cuore di Roma, riemergono alla piena fruizione pubblica i resti monumentali di un grande tempio romano legato alla storia del Campo Marzio, con colonne in peperino, strutture antiche consolidate e una nuova illuminazione pensata per valorizzare il sito anche nelle ore serali.

Il recupero dell’area archeologica nel cuore del Campo Marzio

La riapertura del sito di via delle Botteghe Oscure restituisce ai cittadini e ai visitatori uno spazio archeologico di forte valore storico, rimasto per anni al centro di un percorso di tutela complesso. L’intervento rientra nel programma PNRR – Caput Mundi, pensato per migliorare l’accessibilità, la conservazione e la leggibilità del patrimonio archeologico romano, specialmente nei luoghi meno noti al grande pubblico ma decisivi per capire l’evoluzione della città antica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il lavoro ha riguardato prima di tutto il consolidamento dei materiali archeologici. Le colonne superstiti in peperino presentavano fenomeni diffusi di degrado strutturale e superficiale, con necessità di interventi mirati per garantire stabilità, sicurezza e durata nel tempo. Il restauro non si è limitato alla conservazione materiale: ha reso più comprensibile l’assetto dell’area, permettendo a chi entra nel sito di leggere con maggiore chiarezza i resti del complesso monumentale.

Un altro elemento rilevante riguarda l’impianto di sicurezza e il nuovo sistema di illuminazione artistica. La luce, in un’area archeologica urbana, non serve solo a creare suggestione. Può orientare lo sguardo, distinguere le parti conservate, rendere percepibili volumi e materiali, dare maggiore forza narrativa a strutture che altrimenti rischiano di restare mute davanti al visitatore non specialista. In questo caso, il sito viene riconsegnato alla città con una fruizione più ordinata e più adatta a un pubblico ampio.

Via delle Botteghe Oscure, il tempio romano riemerso nel 1938

La storia moderna dell’area comincia nel 1938, durante i lavori di ampliamento di via delle Botteghe Oscure. Le scoperte archeologiche modificarono il destino urbanistico della zona: i progetti edilizi previsti si fermarono davanti alla presenza di resti monumentali di grande rilievo. Fu uno di quei momenti nei quali Roma costringe la città contemporanea a misurarsi con la propria stratificazione, facendo riaffiorare un passato capace di cambiare la direzione dei cantieri.

I resti oggi visibili appartengono a un grande complesso monumentale formato da un tempio e da un quadriportico. L’edificio sacro risale all’età repubblicana e fu poi restaurato in epoca domizianea dopo il grande incendio dell’80 d.C., evento che interessò profondamente diverse zone della città antica. L’architettura doveva presentarsi imponente: colonne in peperino rivestite di stucco, capitelli corinzi, una cella articolata e apparati decorativi capaci di comunicare prestigio, funzione religiosa e presenza pubblica.

Sotto il palazzo di via Celsa 3-5, nelle cantine moderne, sono ancora conservati il muro meridionale e quello orientale della cella, riferibili all’età flavia. Addossata al muro orientale compare una sezione del grande basamento in opera laterizia destinato ai simulacri di culto. Sono dettagli che aiutano a immaginare la fisionomia originaria dell’edificio, il rapporto con gli spazi porticati e la collocazione delle immagini sacre nel contesto della vita religiosa romana.

Campo Marzio e Porticus Minucia, il nodo storico del complesso

L’identificazione del tempio resta uno dei temi più discussi della topografia antica di Roma. Una delle ipotesi più accreditate collega il complesso al tempio delle Ninfe e alla Porticus Minucia Frumentaria, struttura di età imperiale legata alle distribuzioni gratuite di grano, le frumentationes. Questo dettaglio apre una finestra su un aspetto decisivo della Roma antica: l’organizzazione materiale della vita urbana, il rapporto con l’approvvigionamento alimentare, la gestione pubblica del consenso e dell’assistenza alla popolazione.

Il quadro è reso ancora più interessante dall’esistenza di due Porticus Minuciae. La più antica, detta Vetus, fu costruita da Marco Minucio Rufo, console nel 110 a.C., con funzione celebrativa. In alcune interpretazioni, questa struttura avrebbe compreso il tempio dei Lari Permarini, forse riconoscibile nel cosiddetto tempio D dell’adiacente area sacra di Largo Argentina. La vicinanza con uno dei luoghi archeologici più noti del centro storico rafforza il valore del sito di via delle Botteghe Oscure, che non va letto come episodio isolato ma come parte di un sistema monumentale più ampio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un indizio importante arriva anche dalla Forma Urbis, la grande pianta marmorea severiana oggi esposta al Parco Archeologico del Celio. Un frammento raffigura una sezione del complesso con l’iscrizione incompleta MINI[CIA], elemento che sostiene il collegamento con la Porticus Minucia. La presenza di questo frammento permette di mettere in relazione ciò che resta nel sottosuolo urbano con la rappresentazione ufficiale della città antica, creando un ponte raro fra monumento, documento e interpretazione archeologica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un restauro che rende più accessibile la storia di Roma

La riapertura dell’area archeologica di via delle Botteghe Oscure ha un valore che supera il singolo intervento di restauro. In una città dove la grande archeologia rischia spesso di concentrarsi nei percorsi più celebri, il recupero di un sito come questo amplia la mappa culturale del centro storico e invita a guardare Roma con maggiore attenzione. Non solo Colosseo, Fori Imperiali e Largo Argentina: anche i frammenti meno immediatamente riconoscibili raccontano passaggi essenziali della storia urbana.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato il ruolo del programma Caput Mundi e delle risorse del PNRR nel restituire alla città un luogo di grande valore storico, inserendo l’intervento in un percorso più ampio di valorizzazione del patrimonio archeologico romano. Il ringraziamento rivolto ad archeologi, restauratori e professionalità impegnate nel recupero evidenzia il lavoro tecnico necessario per riportare un sito archeologico alla visita pubblica.

Per il Lazio, e in particolare per Roma, questa riapertura conferma la forza di un patrimonio che richiede cura continua, progettazione e capacità di renderlo leggibile. La visita all’area di via delle Botteghe Oscure offre una nuova occasione per comprendere il Campo Marzio, la città repubblicana, le trasformazioni imperiali e il modo in cui la Roma moderna è cresciuta sopra, accanto e dentro le tracce della città antica. Il risultato è un luogo nuovamente accessibile, più sicuro, più leggibile e capace di riportare al centro dell’attenzione un capitolo fondamentale della memoria archeologica romana.