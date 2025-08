Roma rimuove i cassonetti gialli: nuovi punti di raccolta per abiti usati

Svolta nella gestione dei rifiuti tessili

A Roma non vedremo più i caratteristici cassonetti gialli dedicati alla raccolta degli abiti usati. Secondo quanto dichiarato dal direttore generale dell'azienda municipale Ama, Filippi, questi contenitori verranno presto rimossi dalle strade della Capitale per essere collocati in luoghi più sicuri e protetti. Questo cambiamento punta a ridurre gli atti vandalici e i pericolosi rovistaggi che negli ultimi anni avevano trasformato questi punti di raccolta in bersagli frequenti.

La strategia di Ama

Attualmente, le operazioni di rimozione sono già iniziate nei Municipi I, VIII, IX e X, con l'obiettivo di estendere il provvedimento a tutta la città nei prossimi mesi. La nuova strategia prevede l'introduzione di una modalità alternativa per raccogliere i capi d'abbigliamento dismessi dai cittadini romani. Saranno creati dei siti appositi che permetteranno una gestione più controllata e sicura del processo di raccolta.

Residenti e ambiente

I residenti della capitale avranno modo di beneficiare di un ambiente urbano più ordinato e pulito. La decisione è stata accolta con interesse misto; da un lato c'è il sollievo per la riduzione del degrado urbano causato dai cassonetti danneggiati, dall'altro c'è curiosità su come verrà attuata la nuova fase del progetto di raccolta.

Cosa aspettarsi dal futuro

Il piano di Ama non si limita solo alla rimozione fisica dei cassonetti stradali. Al contrario, mira a incentivare la raccolta differenziata attraverso soluzioni più moderne e meno impattanti sulla vita quotidiana dei cittadini. Per il momento, tuttavia, resta da vedere come reagiranno i romani alle nuove modalità proposte dall'amministrazione.

