Roma. Riqualificata la stazione ferroviaria di San Pietro, più moderna e accessibile

Oggi la stazione ferroviaria di Roma San Pietro viene riconsegnata alla città più moderna e più accessibile, un altro importante intervento giubilare concluso che contribuirà a migliorare la mobilità della nostra città.

Così Dario Nanni, consigliere comunale e Presidente della Commissione Giubileo, oggi alla presentazione dei lavori di riqualificazione della Stazione di Roma San Pietro alla presenza del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del Presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli.

Ricordo che la stazione di Roma San Pietro è uno snodo di collegamento importante soprattutto durante il Giubileo, perché permette ai milioni di pellegrini in arrivo di raggiungere l’area del Vaticano anche con il trasporto ferroviario.

L’intervento, di cui RFI (Rete Ferroviaria Italiana) è stato soggetto attuatore, ha previsto la riqualificazione dei sottopassi esistenti, di marciapiedi e pensiline e delle aree circostanti alla stazione, contribuendo a migliorarne l’accessibilità e la vivibilità per i viaggiatori e per i cittadini.

I lavori che si sono conclusi oggi, 5 febbraio, fanno parte di un pacchetto di interventi di riqualificazione in termini di modernità ed accessibilità di diverse stazioni ferroviarie strategiche della nostra città, come Roma Trastevere, Roma Termini, Fiumicino Aeroporto, ma anche di alcune più periferiche come Stazione Aurelia, Tuscolana, Torricola.

Stazione di San Pietro

Interventi straordinari per migliorare la vivibilità e le condizioni di mobilità della nostra città – conclude Nanni – che si aggiungono a quelli che si stanno facendo complessivamente sul trasporto pubblico locale, finanziati con un miliardo di fondi giubilari, e che contribuiranno ad incentivare cittadini e turisti all’utilizzo dei mezzi pubblici.

Il Sindaco Gualtieri

“È significativo – ha detto il sindaco Roberto Gualtieri – aver realizzato l’intervento in un anno e mezzo senza interrompere il servizio. Questa è una stazione importante che ha potenzialità ancora maggiori di crescita. È stata necessaria una riqualificazione molto articolata che la rende più fruibile e decorosa. Sono stati fatti interventi che vanno oltre il perimetro interno della stazione. Un progetto che si collega con tanti altri all’insegna dell’intermodalità.

Vogliamo che la rete ferroviaria urbana sia una metropolitana in superficie, integrata con il trasporto pubblico. Tutti i lavori del quadrante Vaticano – ha proseguito Gualtieri – saranno conclusi entro l’inizio della primavera. E questo intervento si colloca in una strategia di quadrante: dai binari si prende la ‘Passeggiata del Gelsomino’, che è quasi ultimata e che a breve inaugureremo, e porta tramite un percorso bellissimo fino a uno degli ingressi del Vaticano.

Qui inoltre arriverà la ciclabile da Monte Ciocci e poi c’è il sottopasso di via Gregorio VII, un altro intervento che stiamo per inaugurare“.

