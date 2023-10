Roma, rottweiler cade da finestra in via Frattina e centra passante: grave donna incinta

(Adnkronos) – "Ora a Via Frattina. Un rottweiler è caduto dal terzo piano e aspettano i soccorsi da un'ora!!!!". A raccontare quanto è accaduto nella prestigiosa strada romana è Monica De Falchi che su Facebook posta anche la foto del cane morto. "Che città di mer….!!!!!! Ma i famosi vigili che fanno solo multe dove erano?????" scrive Rita dalla Chiesa a commento del post. "Per favore è possibile sapere nome proprietario?????? Non dite no, perché in via Frattina si conoscono tutti" aggiunge e le rispondono che è una donna, presente sul posto, distrutta perché l'animale non ce l'ha fatta. Il cane, cadendo da una finestra, avrebbe centrato una passante. Si tratta di una donna incinta di 28 anni che è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Umberto I. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

