Roma-Salernitana 2-2, pareggio con rissa finale

(Adnkronos) – Roma e Salernitana pareggiano per 2-2 nel primo dei due posticipi del lunedì della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. Granata due volte in vantaggio con Candreva al 12' e Dia al 54' e due volte raggiunti da El Shaarawy al 47' e Matic all'83'. Nel finale, scintille e accenno di rissa. In classifica i giallorossi salgono a quota 60 in sesta posizione, con un punto di ritardo dall'Atalanta quinta e un punto di vantaggio sulla Juventus settima. I campani sono invece in 14/a posizione con 39 punti insieme all'Empoli. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

