Roma. “Salviamo piazza Sempione”, il grido di un quartiere contro la movida notturna

Un quartiere sotto assedio

Nella cornice urbana di Città Giardino, l'atmosfera è elettrica. Non si tratta delle luci dei locali né dei suoni che solitamente animano le serate, ma della tensione crescente tra chi vive qui e le attività notturne. Un gruppo di residenti, riunito sotto il nome di comitato "Salviamo piazza Sempione", ha deciso di farsi sentire. Sono stanchi della confusione e del caos che si riversano nelle strade notte dopo notte.

Una voce per il quartiere

Il cuore della protesta è un messaggio chiaro: "No all'esclusione dei residenti, sì a un quartiere vivibile". Alle 18 di oggi, queste parole hanno risuonato nella centralissima piazza Sempione, dove il sit-in organizzato dal comitato ha preso vita. L'intento è quello di sollecitare interventi concreti da parte del municipio e del Comune per arginare quella che viene definita "movida selvaggia".

Un problema di convivenza

La zona ha visto una rapida crescita di locali e ritrovi negli ultimi anni, trasformandosi in un polo attrattivo per giovani e meno giovani in cerca di svago serale. Tuttavia, questo boom ha reso difficile la coesistenza con chi risiede stabilmente nel quartiere. Le richieste avanzate dai cittadini non sono solo una questione di rumore o disturbo della quiete pubblica; si tratta piuttosto del desiderio di preservare una qualità della vita accettabile per tutti.

Cosa chiedono i residenti?

I partecipanti al sit-in non si limitano a protestare: vogliono discutere soluzioni praticabili. Tra le proposte emergono regolamentazioni più severe sugli orari di apertura dei locali, maggiori controlli da parte delle autorità e iniziative che facilitino il dialogo tra residenti e imprenditori locali.

Una questione aperta

Sebbene il malcontento serpeggi da tempo, la manifestazione odierna rappresenta un tentativo concreto di trasformare il dissenso in dialogo costruttivo. Tutti sperano in un futuro dove convivere pacificamente senza rinunciare alla vitalità del quartiere sia davvero possibile.

