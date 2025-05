Roma. San Basilio, l’ultima roccaforte dello spaccio cade sotto i colpi della DDA

San Basilio non è solo uno dei quartieri storici della periferia romana: è anche un termometro sociale dove, da anni, si misura il grado di penetrazione del crimine organizzato nel tessuto urbano. L’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro, sotto la regia della Direzione Distrettuale Antimafia, non è stata soltanto un’azione repressiva, ma un atto chirurgico di smantellamento di una delle ultime piazze di spaccio visibili nel quartiere: la famigerata “Edicola”.

Situata tra via Recanati, via Morrovalle, via Osimo e via Fabriano, la piazza prende il nome dall’edicola che campeggia al centro di una zona popolare che, per anni, è stata teatro di un’attività di spaccio strutturata, persistente, quasi militarizzata. Qui non si parlava più di microspaccio occasionale, ma di un’organizzazione con regole, ruoli e gerarchie.

Una gestione da manuale criminale

Le indagini, che hanno combinato tecniche tradizionali e moderne, hanno delineato con chiarezza l'architettura dell'organizzazione: al vertice, figure criminali note nel contesto locale; alla base, una rete di giovani – quasi tutti italiani, cresciuti nel quartiere – arruolati come pusher o vedette. Un modello piramidale, in cui ognuno aveva il suo compito preciso: chi vigilava e segnalava movimenti sospetti, chi materialmente cedeva le dosi, chi raccoglieva i contanti, chi faceva da luogotenente per conto dei boss.

Il tutto con una logistica calibrata sul territorio e sulla quotidianità dei residenti, spesso inconsapevoli, altre volte conniventi per necessità o rassegnazione. San Basilio, come altri quartieri periferici romani, convive da decenni con la presenza dello spaccio, un’ombra che spesso si intreccia con povertà, mancanza di alternative e disillusione.

Un’economia parallela che si sgretola

La piazza dell'"Edicola" era diventata un punto di riferimento per lo smercio di cocaina e hashish, alimentata da un flusso costante di domanda e protetta da una sorveglianza quasi militare. Ma soprattutto, rappresentava una delle ultime "piazze fisiche" rimaste attive: oggi, gran parte dello spaccio a Roma avviene a domicilio, con sistemi sempre più mimetici, digitali, sfuggenti.

Il fatto che sia stata necessaria un’indagine lunga e approfondita per smantellare un’attività ancora visibile è sintomo di quanto questi presidi di illegalità siano diventati resilienti. Nonostante ciò, l’azione dell’Arma – con arresti in flagranza e sequestri di migliaia di dosi – ha portato un colpo decisivo a una struttura che sembrava ormai sedimentata.

Tra repressione e ricostruzione sociale

Oggi si contano sei nuove misure cautelari, che si aggiungono alle dieci già eseguite a maggio. Numeri che raccontano un impegno concreto, ma che da soli non possono cambiare le sorti di un quartiere. San Basilio, come tanti altri luoghi segnati da marginalità e criminalità, ha bisogno di un doppio binario: repressione sì, ma anche progettualità sociale.

Perché ogni vedetta o pusher strappato alla strada dovrebbe essere sostituito da un giovane con un’alternativa concreta. Perché ogni piazza smantellata dovrebbe diventare spazio di comunità, presidio di legalità, non vuoto urbano pronto a essere rioccupato.

Il blitz di questi giorni è il simbolo di una battaglia vinta, ma non della guerra finita. Ed è proprio in questi momenti, quando cala il silenzio dopo le sirene, che si decide il futuro di San Basilio.

