Roma San Giovanni, la cocaina corre veloce: ordinazioni in chat e consegne lampo

Il concertone e il mercato parallelo

È un pomeriggio come tanti altri in piazza San Giovanni, ma qualcosa di ben diverso sta accadendo sotto la superficie. Mentre le note del Concertone del primo maggio si diffondono per l'aria, nel ventre della città prende vita un altro tipo di commercio. Un commercio che ha come protagonista Romina, una donna di 36 anni impegnata in un giro vorticoso di ordinazioni e consegne di cocaina.

Una routine precisa e incessante

L'operazione è semplice quanto implacabile: ogni cinque minuti arriva un nuovo ordine. "Ciao amore," saluta il cliente abituale. "So' ritornato. Cruda, 150?" chiede lui con familiarità. Romina non esita a rispondere: "Non t'hanno detto che ci stanno da un grammo e mezzo a una piotta? Ti do quello?". Così, quasi fosse parte di una sceneggiatura ben scritta, l'acquirente acconsente: "Damme quello".

Sistemi moderni per antichi commerci

L'efficienza del sistema lascia senza parole. Le transazioni avvengono principalmente tramite chat, una modalità che garantisce velocità e discrezione. Ogni scambio viene gestito con precisione chirurgica, minimizzando i rischi per chi lo svolge e massimizzando i profitti. È un business che si muove nell'ombra ma che ha radici ben salde nelle strade romane.

La città spettatrice inconsapevole

Mentre i passanti sono assorti dal potere della musica e dalla celebrazione del lavoro, pochi sospettano cosa stia realmente accadendo nei paraggi. La festa del lavoro diventa ironicamente lo sfondo per uno dei commerci più antichi del mondo: quello degli stupefacenti. In questo scenario complesso e stratificato, San Giovanni diventa teatro di una narrazione parallela alla legalità ufficiale.

© Riproduzione riservata