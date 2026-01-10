Roma-Sassuolo 2-0: Kone-Soulé sul finale, continua la corsa Champions

Roma-Sassuolo restituisce un’altra vittoria a Gasperini in una situazione emergenziale per gli uomini che mancano e dopo un primo tempo complicato: con 5 primavera aggregati trova ancora tre punti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma-Sassuolo: la cronaca del primo tempo

Gian Piero Gasperini per Roma-Sassuolo ha di fronte la stessa emergenza avuta a Lecce: con 5 primavera in panchina, ritrova parte della difesa rientrante dalla squalifica ma per lo stesso motivo perde Cristante in mezzo al campo più i problemi fisici di Dovbyk e Wesley (recuperato per la panchina). Tornano al centro della retroguardia Mancini ed Hermoso, con l'aggiunta di Ghilardi sul centro-destra. A centrocampo quindi spazio a Pisilli vicino a Kone, sulle fasce Celik e Tsimikas, davanti batteria di trequartisti argentini a sostegno di Ferguson. Anche Fabio Grosso ha diverse assenze, tra i tanti Berardi, Thorsvedt e l'ex Volpato: per questo Fadera viene avanzato nel tridente con Pinamonti e Laurienté, sempre a proposito di ex Matic a guidare il centrocampo neroverde.

L’inizio partita rende bene lo spartito che si andrà a sviluppare: Roma a gestire e manovrare, Sassuolo pronto a colpire con veloci ripartenze. Al settimo Dybala fa l’uno-due con Celik, poi calcia a giro dal limite, risponde in tuffo Muric. Al quarto d’ora doppia grande occasione per il Sassuolo proprio in ripartenza: Idzes pesca in profondità Ismael Kone a tu per tu con Svilar, il portiere della Roma in uscita copre lo specchio della porta, poi Laurienté calcia a lato. Dalla distanza ci prova anche Matias Soulé ma non trova la porta (21’). La Roma non riesce a fare il proprio gioco e affiora il nervosismo: in 3 minuti vengono ammoniti Kone, Hermoso e lo stesso Gasperini. Al 25’ sugli sviluppi da calcio piazzato Fadera dal limite impegna Svilar che mette la palla in angolo. Dopo diversi scontri duri nemmeno Ferguson ce la fa: al 39’ dentro l’unico attaccante di prima squadra presente in panchina, El Shaarawy, con Dybala spostato al centro. Si chiude così un primo tempo molto bloccato.

In 167 secondi l’uno-due letale

Ad inizio ripresa rientra una Roma più concreta ed efficace in mezzo al campo, con meno rischi corsi. E le occasioni sono quasi tutte a tinte giallorosse. Al 53′ una clamorosa occasione: Muric respinge una conclusione di El Shaarawy ma sui piedi di Tsimikas, il laterale greco da posizione molto favorevole spara in curva. All’ora di gioco l’arbitro Marcenaro assegna un rigore per la Roma. Muric atterra nettamente Soulé in uscita, ma al momento del lancio l’argentino è partito in posizione di fuorigioco: rigore revocato.

Arrivano i cambi da entrambe le parti: Wesley proprio per Tismikas, Cheddira e Vranckx per Fadera e Lipani.. Allo stesso modo entrambi i Kone si rendono pericolosi. Sia il tiro di Ismael che quello poco dopo di Manu vengono bloccati a terra da Svilar e Muric.

A meno di un quarto d’ora dalla fine la pressione della Roma nel secondo tempo viene premiata.

Azione insistita partita da destra con Celik che anziché calciare circumnaviga l’area e passa a Soulé che dalla sinistra mette il cross in mezzo e Manu Kone stavolta trova il guizzo giusto colpendo di testa. In 167 secondi la squadra di casa mette in cassaforte il risultato: azione sviluppata sulla catena di destra con l’uno-due Ghilardi-Celik-Ghilardi che mette un cross basso in mezzo. Arriva El Shaarawy accarezzando il pallone all’indietro dove a rimorchio arriva Soulé: piattone con la porta spalancata e 2-0. È il colpo del ko per il Sassuolo, nonostante Grosso provi a cambiare ulteriori elementi offensivi. Nel recupero la Roma sfiora tre volte il tris. Kone da fuori vicino alla doppietta, El Shaarawy che segna ma gol annullato per fuorigioco dell’assistman Rensch, ancora il Faraone con uno scavetto che non si abbassa a sufficienza. Triplice fischio di Marcenaro e Roma che incamera la seconda vittoria consecutiva.

Roma-Sassuolo: il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini (87′ Ziolkowski), Hermoso; Celik (88′ Rensch), Pisilli, Koné, Tsimikas (63′ Wesley); Dybala, Soulé (87′ Romano); Ferguson (39′ El Shaarawy). All. Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani (72′ Vranckx), Matic, Koné (83′ Iannoni); Fadera (72′ Cheddira), Pinamonti (82′ Moro), Laurienté (83′ Pierini). All. Grosso

Marcatori: 76’ Kone, 79 Soulé

Ammoniti: 22’ Kone, 23’ Hermoso, 25’ Gasperini, 59’ Muric, 85’ Matic

Arbitro: Marcenaro; Assistenti: Mondin, Monaco; Quarto Uomo: Marchetti; VAR: Maggioni; A-VAR: Di Bello.

Recupero: 3’ primo tempo, 5’ secondo tempo