Roma, scandalo cucina: il Nas svela le condizioni terrificanti di bar e ristoranti

Locali romani nel mirino del NAS: un inquietante bilancio

Roma è in fermento e non solo per la sua usuale vivacità culturale e turistica. Le notizie delle recenti ispezioni del NAS – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri – hanno scoperchiato un vaso di Pandora che molti sospettavano, ma pochi avrebbero immaginato così grave. Nei primi due mesi del 2025, uno sconcertante numero di ristoranti e bar della Capitale sono stati multati per carenze igienico-sanitarie, portando alla luce una realtà che solleva non pochi interrogativi.

Gli episodi segnalati vanno dal pesce conservato in maniera del tutto inadeguata come nelle valigie, alle gravi irregolarità sui locali destinati alla preparazione degli alimenti, spesso impregnati di muffa e privi delle più basilari norme igieniche, passando per problemi strutturali come la presenza di escrementi di animali in prossimità delle riserve alimentari.

Il pesce “sbagliato”: una rete di mercato nero

La narrazione si infittisce con il coinvolgimento di veri e propri mercati neri del pesce. Le operazioni del NAS hanno messo a nudo un sistema radicato e organizzato che vedeva l’importazione illegale e a dir poco pericolosa di pesce dalla Cina, trasportato in valigie senza alcuna considerazione per le normative sanitarie. È un campanello d’allarme non solo per i consumatori ignari, ma per l’intero settore gastronomico romano, che rischia così di essere messo in cattiva luce da chi non rispetta le regole.

Allergeni mortali: troppi incidenti fatali sul tavolo

Un altro capitolo agghiacciante di questo scandalo riguarda la mancata segnalazione degli allergeni. È una negligenza che, purtroppo, ha portato a morti tragiche e assurde. Tra le vite spezzate c’è quella di Avarie Anne Tierney e di diversi altri individui che avrebbero potuto evitare il peggio se solo le corrette informazioni fossero state disponibili. Episodi che, oltre a spingere il NAS a sospensioni immediate e sequestri, sollevano seri quesiti su quanto il settore della ristorazione debba impegnarsi per garantire la sicurezza dei propri clienti.

I numeri delle sanzioni sono impressionanti e destinate a far riflettere: su 3.318 controlli, ben 1.596 titolari multati per un complesso di quasi 3 milioni di euro di contravvenzioni. Con l’affluenza di turisti in aumento, soprattutto in vista delle feste pasquali, la situazione diventa ancora più critica. Occorre una riflessione profonda non solo da parte delle autorità competenti ma anche degli operatori del settore, affinchè la bellezza di Roma non sia oscurata da tavolate rischiose.

© Riproduzione riservata