Roma, scatta il piano sicurezza per Natale e Capodanno: San Pietro, Porte Sante e Circo Massimo

Roma si prepara a venti giorni ad altissima intensità, dove fede, turismo e spettacoli si sovrappongono e portano in strada migliaia di persone ogni giorno. Per questo, in Questura si è riunito il tavolo tecnico presieduto dal Questore di Roma, chiamato a definire l’assetto di sicurezza in vista delle celebrazioni natalizie, delle cerimonie legate alle Porte Sante e degli appuntamenti di fine anno, a partire dal grande concerto al Circo Massimo.

Roma, Natale e Capodanno 2026: perimetri, varchi e controlli nei siti sensibili

Il primo punto affrontato riguarda le misure operative nei siti vaticani e nelle basiliche giubilari interessate dal calendario liturgico. L'obiettivo, secondo l'impostazione tracciata al tavolo, è garantire accessi ordinati con sistemi di pre-filtraggio, varchi dedicati e perimetrazioni utili a modulare controlli e flussi.

In uno scenario di pubblico in movimento continuo, la gestione degli ingressi diventa centrale non solo per prevenire criticità, ma anche per migliorare la fruizione degli spazi, riducendo compressioni e punti di pressione lungo le arterie più battute.

Roma, Natale e Capodanno 2026: attenzione ai reati predatori e agli snodi del trasporto

Nel corso della riunione è stato richiamato il rischio legato alla microcriminalità, con particolare attenzione ai reati predatori. Il focus, in questa fase, è rivolto agli hub logistici e alle aree di maggiore contiguità geografica con i luoghi degli eventi: stazioni, fermate e direttrici di afflusso che, per loro natura, attirano grandi volumi di persone e possono diventare terreno favorevole per borseggi e furti.

La risposta prevista è un rafforzamento dei controlli e della presenza dinamica, con pattugliamenti calibrati sui picchi attesi.

Roma, Natale e Capodanno 2026: misure “passive” e prevenzione su scenari estremisti

Senza indicazioni concrete riferite a minacce specifiche, il tavolo ha comunque richiamato l’esigenza di non trascurare i rischi indiretti compatibili con eventi ad alta partecipazione, anche alla luce del contesto internazionale. In quest’ottica, il Questore ha già disposto una ricognizione dei luoghi con allestimenti natalizi, per valutare dove rafforzare dispositivi di tutela passivi, anche con soluzioni antisfondamento basate su elementi di arredo urbano. Un lavoro che si integra con quanto già predisposto e mira a ridurre vulnerabilità nei punti più esposti.

Roma, Natale e Capodanno 2026: emergenza sanitaria, alcol e controlli sui botti illegali

Un capitolo specifico riguarda la pianificazione sanitaria, soprattutto per gli appuntamenti di intrattenimento, dove l'abuso di alcol o sostanze può generare alterazioni nei comportamenti e aumentare gli interventi di soccorso.

Parallelamente, è stata ribadita la necessità di una prevenzione mirata contro la vendita e l’uso di artifizi pirotecnici illegali, considerati pericolosi per l’incolumità pubblica, ancor più in spazi aperti ma ad alta densità di persone. L’azione di controllo sarà intensificata nei giorni che accompagnano l’arrivo del 31 dicembre.

Roma, Natale e Capodanno 2026: il calendario a San Pietro e l’impiego degli assetti speciali

Il fulcro resta l’area vaticana. Il 24 dicembre il “day one” scatta alle 22 con la veglia officiata dal Sommo Pontefice; i varchi di accesso, dopo le bonifiche, saranno attivati dalle 19. Il 25 dicembre sono in programma la Messa del mattino e la benedizione Urbi et Orbi alle 12, seguite il 26 dicembre dall’Angelus a mezzogiorno.

Per i singoli eventi, specie quelli con la presenza del Papa, è previsto l’impiego di assetti speciali, compreso il dispositivo anti-drone in dotazione alla Questura e affidato agli specialisti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel contempo, ai reparti a cavallo delle forze di polizia sarà affidata l’intensificazione della vigilanza in aree e parchi urbani dove sono attivi mercatini natalizi.

Roma, Natale e Capodanno 2026: Porte Sante, basiliche giubilari e impatto sulla mobilità

Nello stesso arco temporale sono previste le cerimonie di chiusura delle Porte Sante in tre basiliche: Santa Maria Maggiore nel pomeriggio del 25 dicembre, San Giovanni in Laterano la mattina del 27 dicembre e San Paolo fuori le Mura il 28 dicembre. Passaggi che, per afflusso e gestione del pubblico, richiedono dispositivi dedicati e una regia stretta su viabilità e trasporti locali.

Il percorso giubilare, ricordato in sede tecnica, è stato aperto il 24 dicembre 2024 da Papa Francesco e viene indicato come affidato alle cure di Papa Leone XIV.

Roma, Natale e Capodanno 2026: Circo Massimo, Roma Parade e Befana, la città che cambia ritmo

Accanto al profilo religioso, Roma vivrà gli eventi di intrattenimento: il 31 dicembre il concerto gratuito al Circo Massimo con Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, con una platea prevista di oltre 40.000 persone, a cui si sommano le presenze che tradizionalmente occupano le strade del centro storico nella notte di San Silvestro.

Il 1° gennaio è attesa la Roma Parade 2026 con marching band e cheerleader dagli Stati Uniti affiancati da formazioni italiane, iniziativa che impatterà sulla mobilità, con transennamenti del percorso e interdizioni al traffico veicolare.

Il 6 gennaio, infine, la Befana “dall’alto” in piazza Navona e, in piazza San Pietro, un quadro complesso che unisce celebrazioni dell’Epifania, sfilata dei figuranti dei Re Magi e chiusura della Porta Santa.

Il modello operativo definito in Questura punta a tenere insieme tutte le variabili: controllo dei flussi, prevenzione dei reati predatori, risposta sanitaria, contrasto ai botti illegali e misure di protezione dedicate ai grandi appuntamenti.

In una città che, in questi giorni, diventa al tempo stesso meta religiosa, capitale turistica e palcoscenico pubblico, la parola d’ordine è una sola: sicurezza programmata, leggibile e capace di adattarsi ai picchi reali.