Roma, scatta la “Zona 30” nel centro storico dentro la Ztl: limite a 30 km/h anche su Corso Vittorio e Traforo

Da oggi, giovedì 15 gennaio 2026, il centro storico di Roma cambia passo: dentro la Ztl entra in vigore la “Zona 30”, con limite di velocità fissato a 30 chilometri orari su tutta l’area. La determina di Roma Capitale, firmata nelle ore precedenti, avvia formalmente il provvedimento che estende il nuovo limite anche a strade considerate “di scorrimento” nel cuore urbano, come corso Vittorio Emanuele II, via del Teatro Marcello e il Traforo.

Roma “Zona 30” nel centro storico: cosa cambia davvero per chi guida

La novità sta nell’impostazione: non più singole vie con limite ridotto, ma un perimetro omogeneo in cui l’automobilista, una volta entrato, deve mantenere i 30 km/h anche dove la carreggiata è ampia. L’obiettivo è rendere immediata la regola, evitando interpretazioni, differenze di trattamento strada per strada e, soprattutto, l’effetto “fisarmonica” delle velocità che si alzano e si abbassano in pochi isolati.

Roma Capitale punta su una misura semplice da capire e facile da comunicare: dentro la Ztl Centro, la velocità massima è 30. Una scelta che, nelle intenzioni dell’amministrazione, incrocia più esigenze: sicurezza stradale, riduzione di rumore, contenimento delle emissioni, migliore vivibilità in un’area che ospita flussi continui di residenti, lavoratori, trasporto pubblico, taxi, Ncc e un numero enorme di visitatori.

Sicurezza stradale e incidenti: la leva della velocità ridotta

Il Comune collega esplicitamente la “Zona 30” alla prevenzione dei sinistri. Anche con un calo del numero dei morti nell’ultimo anno, gli incidenti restano un indicatore che preoccupa: il dato dei sinistri, secondo l’impostazione dell’amministrazione, non consente di considerare chiusa la partita. Ridurre la velocità media, soprattutto in un contesto con attraversamenti frequenti, bici, monopattini e pedoni, è la misura più diretta per abbassare la gravità delle conseguenze quando un impatto avviene.

Nel centro storico l'errore umano, una distrazione o una precedenza mancata si combinano spesso con spazi complessi: carreggiate che si restringono, fermate del trasporto pubblico, consegne commerciali, cantieri, passaggi turistici. In questo quadro, il limite a 30 km/h è presentato come uno strumento di prevenzione prima ancora che come un vincolo punitivo.

Cartelli e telecamere ai varchi: come viene segnalata la “Zona 30”

Sulle modalità di attivazione, l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha spiegato che la segnaletica sarà collocata a ogni varco di accesso della Ztl, in corrispondenza dei punti già presidiati dalle telecamere: un cartello indicherà l'inizio della "Zona 30", così che l'automobilista sia avvisato con chiarezza del cambio di regime.

Il messaggio è netto: non si potranno superare i 30 km/h una volta oltrepassato il varco, neppure sulle strade più larghe. La scelta di legare la segnalazione ai varchi mira a evitare ambiguità e a rendere percepibile l'ingresso in un'area con regole uniformi.

Smog e rumore: l’effetto atteso sulla qualità della vita in centro

Accanto al capitolo sicurezza, l’amministrazione inserisce due obiettivi ambientali: ridurre l’inquinamento atmosferico legato al traffico e tagliare l’impatto acustico. Nel centro storico, dove l’esposizione di residenti e lavoratori è continua, il rumore di accelerazioni e frenate incide sulla qualità della vita tanto quanto la congestione.

La “Zona 30” viene quindi descritta come un tassello di una visione più ampia: mobilità più ordinata, più prevedibile, con meno picchi di velocità e più spazio a modalità di spostamento compatibili con un’area a elevata densità pedonale.

Colonnine elettriche ad alta potenza: 42 nuove isole in arrivo, gara in preparazione

Nelle stesse ore Roma Capitale ha anche individuato 42 nuove “isole” destinate all’installazione di colonnine di ricarica ad alta potenza, a partire da 100 kW. Patanè parla di un passaggio ulteriore verso una mobilità più sostenibile: Roma, con oltre 2.000 postazioni, viene indicata come prima città italiana per numero di colonnine, e l’obiettivo è consolidare il primato, rendendo la rete più capillare e l’uso dell’elettrico più accessibile.

Le nuove aree, che ospiteranno da un minimo di 5 a un massimo di 30 postazioni ciascuna e saranno oggetto di gara, sono distribuite in vari quadranti della città: via delle Cave Ardeatine; via dei Campi Sportivi; largo Borgo Pace; Nuovo Salario (parcheggio di scambio); Bufalotta (Antamoro); via Roberto Rossellini; Salaria (Motorizzazione); Nomentana (EniStation); mercato comunale Casal de’ Pazzi (quattro distinti punti); S. Alessandro (Troilo il Grande); largo Irpinia; Prenestina (GB Valente); D. Cambellotti (Tor Bella Monaca); via Appia Nuova; Cinecittà (Togliatti); via San Tarciso; Tuscolana (Torre di Mezzavia); Ostiense (ponte Spizzichino); C. Colombo (Hub Colombo); viale del Caravaggio; Rigamonti (Granai); C. Colombo (Sheraton); C. Colombo (Park Atlantico); Ardeatina (Millevoi); C. Colombo (Cavaceppi); Pontina (Eroi di Cefalonia); Ardeatina (Divino Amore); Ostia (park Lido Nord); Lungomare A. Vespucci; largo di Santa Silvia; Parco de’ Medici (parcheggio); via Poggio Verde; Pisana (Villoresi); Aurelia (Ildebrando della Giovanna); Boccea (Nebbiolo); Pineta Sacchetti (Gemelli 84); via Sebastiano Vinci; Tor di Quinto (park, con due distinti punti).

Nel disegno complessivo, la “Zona 30” e l’espansione delle ricariche vengono presentate come due facce della stessa linea: meno velocità e più sicurezza nel centro storico, più infrastrutture per accompagnare la transizione su scala cittadina.