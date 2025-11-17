Roma scende nella qualità della vita 2025: cosa segnala realmente il nuovo report

Roma arretra nella qualità della vita 2025 secondo l’indagine annuale di ItaliaOggi, Ital Communications e Sapienza. La Capitale perde cinque posizioni e si colloca al 29º posto su 107 province. Un dato che accende una nuova riflessione sullo stato della città e sulla direzione delle politiche pubbliche. Il report, giunto alla 27ª edizione, offre una fotografia ampia del territorio nazionale, includendo fattori economici, ambientali, sociali e culturali. Nonostante la flessione generale, Roma registra una crescita significativa sotto il profilo di reddito e ricchezza, salendo dal 52º al 39º posto. Una dinamica che merita un’interpretazione politica attenta, poiché mette in luce un tessuto economico capace di produrre valore anche in condizioni complesse. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’arretramento di Roma nella classifica 2025

Il calo di cinque posizioni, da 24ª a 29ª, non rappresenta un crollo, bensì un segnale di difficoltà strutturali che permangono. Le nove dimensioni usate dallo studio rendono evidente come la Capitale viva una condizione di luci e ombre, condizionata da una macchina amministrativa complessa e da storiche criticità nell’erogazione dei servizi. Il settore Affari e lavoro passa dal 63º al 69º posto, mostrando una riduzione legata alla capacità occupazionale e al rapporto fra imprese e Pubblica amministrazione. Anche l’ambiente peggiora leggermente, con un arretramento dal 71º al 74º posto, confermando la difficoltà di migliorare la qualità dell’aria, la gestione dei rifiuti e la manutenzione degli spazi urbani.

Sicurezza sociale e reati: il nodo irrisolto della Capitale

La posizione nel campo Reati e sicurezza, ferma oltre il centesimo posto, indica un contesto percettivo e reale complesso. Il nuovo set di indicatori, introdotto quest'anno, include il tasso di giovani che non studiano e non lavorano, gli incidenti stradali mortali, i decessi legati ad abuso di alcol e sostanze, oltre al livello di affollamento carcerario. L'ingresso di questi parametri incide sulla posizione di Roma nella sicurezza sociale, che scende dal 19º al 41º posto. Si tratta di variabili che non rispecchiano solo fenomeni locali, ma anche processi nazionali che incidono sul tessuto urbano. Tuttavia, il dato romano evidenzia l'urgenza di un intervento strutturale, capace di unire politiche sociali, prevenzione e gestione dei servizi territoriali.

Le dimensioni che reggono: istruzione, cultura e turismo

Roma continua a distinguersi positivamente nell'ambito dell'istruzione, pur scendendo dall'11º al 7º posto. La presenza di centri universitari di eccellenza e un'offerta formativa ampia garantiscono un livello competitivo. Il settore Salute rimane solido, passando dal 14º al 16º posto. Il turismo conferma la posizione elevata, mantenendo il 4º posto, segno della capacità d'attrazione internazionale. Questo mix positivo evidenzia come la Capitale conservi punti di forza storici, legati a patrimonio culturale, ricerca e ruolo nel sistema sanitario.

Milano, Bolzano e Bologna: cosa racconta la vetta della classifica

La conferma di Milano al primo posto non sorprende gli analisti: servizi efficienti, redditi elevati e un’economia dinamica sostengono la posizione della città. Bolzano mantiene il secondo posto, mentre Bologna sale al terzo. Il confronto con Roma non va letto come competizione diretta, bensì come indicatore di differenti modelli amministrativi e di sviluppo. Milano cresce grazie a una governance rapida e a una rete di imprese moderne; Roma continua a confrontarsi con dimensioni demografiche e territoriali che rendono più complessa ogni trasformazione.

Qualità della vita e politiche pubbliche: una lettura per il Lazio

Il dato romano si inserisce in un quadro regionale articolato. La percezione dei cittadini legata al benessere urbano dipende da qualità dei trasporti, sicurezza, accesso ai servizi e gestione ambientale. Il nuovo report offre così una base concreta per valutare l’impatto delle future politiche locali. Il miglioramento nel reddito suggerisce che la città conserva una vivacità economica significativa. L’arretramento in sicurezza sociale, invece, pone l’accento su criticità che necessitano investimenti mirati e continuità amministrativa. La lettura complessiva rafforza un messaggio: Roma ha risorse importanti, ma serve una programmazione costante per trasformarle in benessere diffuso.