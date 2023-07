Roma, scheletro trovato in un parco: “Potrebbe essere di Andrea Rabciuc”

(Adnkronos) –

Potrebbero appartenere ad Andrea Rabciuc, la 28enne rumena che viveva a Jesi ed è scomparsa il 12 marzo del 2022, i resti umani trovati sabato scorso durante alcuni lavori con un escavatore all’interno di un parco in zona Casal Bertone, a Roma. Nel pulire il terreno in via Ettore Fieramosca 114 di proprietà di Ferrovie dello Stato, l'escavatore ha tirato su lo scheletro che era all’interno di un canale di scolo. A far ipotizzare un collegamento con il caso Rabciuc una catenina trovata sullo scheletro che potrebbe corrispondere a quella che portava Andrea, segnalata peraltro nella Capitale dopo la scomparsa. A fare chiarezza sarà l'esame del Dna sui resti. —[email protected] (Web Info)

